教評專欄｜羅陳楚思中學創作皮影戲　啟發學生潛能承傳中華文化

▲ 羅陳楚思中學創作皮影戲，啟發學生潛能承傳中華文化。

【仁濟醫院羅陳楚思中學/觀塘/資助學校】仁濟醫院羅陳楚思中學近日參與由觀塘民聯會主辦、市區重建局贊助的「社區同行：藝術表演之皮影戲」活動。透過皮影戲的學習與實踐，學生們不僅啟發潛能，培養自信、語文運用能力及團隊協作精神，更認識中華傳統文化的魅力。活動包括工作坊、專業訓練、綵排及公開表演，學生們在過程中展現了無限的創意與熱情，並獲得了寶貴的成長機會。

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羅陳楚思中學｜皮影戲能激發學生創意及語文能力

活動中，導師透過講解與互動，向學生介紹皮影戲的歷史、製作技巧及表演藝術。學生不僅學習如何製作皮影戲角色，還透過劇本創作和角色扮演，提升語文表達能力與創意思維。皮影戲作為一種需要高度默契的藝術形式，學生在訓練中學會了與同伴緊密合作。

▲ 學生透過皮影戲的學習與實踐，不僅啟發潛能，培養自信、語文運用能力及團隊協作精神，更深入認識中華傳統文化的魅力。(學校提供)

短短一星期後，他們在校內進行首次精彩的表演，展現快速成長與進步。在綵排過程中，學生們透過反覆練習，提升表演的流暢度與專業性，並學會在壓力下保持冷靜、發揮最佳水平。這段時間的磨練，不僅提升他們的技藝，更展現他們高度的團隊精神。

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3月29日黃昏，學生的皮影戲表演在觀塘裕民坊正式登場。這不僅是他們展示成果的舞台，更是向公眾展現自信與才華的機會。活動當天，校長以「粉絲」身份親臨現場，為學生們加油打氣，注入了滿滿的動力。學生以精湛的技藝和熱情的演出，呈現了一場充滿中華文化特色的皮影戲表演。透過三幕故事，他們帶領觀眾遊歷了六十年代、八十年代及現今觀塘的發展與變遷，讓觀眾感受到皮影戲的藝術魅力與觀塘的歷史底蘊。

羅陳楚思中學｜學習皮影戲讓學生成長

這次活動不僅是學生成長的見證，更讓他們對觀塘的發展有了更深的認識。相信這段寶貴的經歷將繼續激勵他們展現自我，並在未來的學習與生活中，發揚團隊合作精神與創意思維放光彩，為社區與文化傳承貢獻力量。

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