鄭中基余思敏離婚｜傳與鄭中基辦理離婚　余思敏貼近照疑憑歌寄意

▲ 傳與鄭中基辦理離婚，余思敏貼近照疑憑歌寄意。

【鄭中基 / 鄭東漢 / 余思敏 /婚變】鄭中基（Ronald）去年8月突然宣布與合作10年的經紀人何慶湘終止合作，更指對方「工作及道德操守有問題」，隨後又發文自爆因情緒問題，完成手頭工作後將暫時休息，由太太余思敏（Sammie）陪同到美國參與戒酒療程。

然而，從上月開始鄭中基與余思敏傳出婚變，兩人IG取消互相關注，早前余思敏在社交平台分享與仔女慶祝生日的合照，卻不見鄭中基身影，帖文內容更意味深長；近日更傳出二人正在辦理離婚。

鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基余思敏辦離婚手續 鄭東漢透露情況：希望不要影響小朋友

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鄭中基余思敏離婚｜余思敏貼近照疑憑歌寄意

今日（25日）余思敏在IG發自拍照並以《Keep Moving Forward》作背景音樂，惹來外界猜測，疑憑歌寄意以表心情及想法。

其實在今年3月13日，余思敏45歲生日時，她曾在IG顯示動態分享與一對仔女一起吹蠟燭慶生的合照，寫下耐人尋味的配文：「Happy Birthday to me. Start a new chapter」。

之後，她的好友黃芳雯留言道：「請記得好好哄自己，會有很多人愛你」。而在余思敏的社交平台，始終未見鄭中基為太太慶生的照片。

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鄭中基余思敏離婚｜鄭東漢稱希望不要影響小朋友

鄭中基父親鄭東漢日前被媒體問及兩個人婚變傳聞時，當即「吓」了一聲，並未直接承認或否認，表示離婚與否是鄭中基與余思敏兩人的事，不由他做主。

不過鄭東漢亦表示希望就算兒子兒媳離婚，希望不要影響到其他人，特別是小朋友。

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