鄭中基余思敏離婚｜傳與鄭中基辦理離婚　余思敏貼近照疑憑歌寄意

▲ 傳與鄭中基辦理離婚,余思敏貼近照疑憑歌寄意。

【鄭中基 / 鄭東漢 / 余思敏 /婚變】鄭中基(Ronald)去年8月突然宣布與合作10年的經紀人何慶湘終止合作,更指對方「工作及道德操守有問題」,隨後又發文自爆因情緒問題,完成手頭工作後將暫時休息,由太太余思敏(Sammie)陪同到美國參與戒酒療程。

然而,從上月開始鄭中基與余思敏傳出婚變,兩人IG取消互相關注,早前余思敏在社交平台分享與仔女慶祝生日的合照,卻不見鄭中基身影,帖文內容更意味深長;近日更傳出二人正在辦理離婚。

鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基余思敏辦離婚手續 鄭東漢透露情況:希望不要影響小朋友

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

鄭中基余思敏離婚|余思敏貼近照疑憑歌寄意

今日(25日)余思敏在IG發自拍照並以《Keep Moving Forward》作背景音樂,惹來外界猜測,疑憑歌寄意以表心情及想法。

其實在今年3月13日,余思敏45歲生日時,她曾在IG顯示動態分享與一對仔女一起吹蠟燭慶生的合照,寫下耐人尋味的配文:「Happy Birthday to me. Start a new chapter」。

之後,她的好友黃芳雯留言道:「請記得好好哄自己,會有很多人愛你」。而在余思敏的社交平台,始終未見鄭中基為太太慶生的照片。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

鄭中基余思敏離婚|鄭東漢稱希望不要影響小朋友

鄭中基父親鄭東漢日前被媒體問及兩個人婚變傳聞時,當即「吓」了一聲,並未直接承認或否認,表示離婚與否是鄭中基與余思敏兩人的事,不由他做主。

不過鄭東漢亦表示希望就算兒子兒媳離婚,希望不要影響到其他人,特別是小朋友。

傳鄭中基余思敏婚變︱鄭中基夫婦IG互相unfollow 傳2月已離婚余思敏生日留言藏玄機

鄭中基回歸|Ronald回歸幕前消瘦 鄭中基被公司員工拍Vlog整蠱

鄭中基操肌|鄭中基為新片《阿龍》操肌情況首曝光 狂吃增磅後戒口修身地獄式訓練

最新影片推介:

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器,入HKET App即睇!

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】