公院收費改革｜急症室上調收費至400元　盧寵茂稱現時收費不符「輕症共付」原則

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂認為，400元共付額是合理，並指現時180元的收費不符合「輕症共付」原則。（曾耀輝攝）

【醫務衞生局 / 公立醫院 / 急症室 / 加價】政府昨日（25日）公布改革公營醫療收費的方案，包括調整急症室收費，由現時的180元上調至400元，第一類危殆及第二類危急病人豁免收費。醫務衞生局局長盧寵茂認為，調整收費的考慮因素包括病人負擔能力、如何善用服務、分擔成本等，又強調急症室服務成本比一般門診高，所以400元共付額是合理，並指現時180元的收費不符合「輕症共付」、「能者共付」的原則，有必要提高。

盧寵茂今早在電台節目表示，急症室提供高規格儀器及人手配置，搶救危急病人，每個病人的服務成本遠比一般門診高，環顧全世界的急症室收費，亦不只這個數目，外國甚至會徵收過千元美金，強調考慮收費時有顧及病人負擔能力、如何善用服務及分擔成本等因素。

被問到為何屬「緊急」類別的第三類病人同樣需要付費，盧寵茂指，此類病人對急症服務的需要比較明顯，他們會「自己平衡過唔會真係話唔嚟」，相信他們在決定是否到診急症室，並不會受收費影響。又稱，一、二類病人的分辨相對清晰，而對分辨三、四類（緊急、次緊急）病人的判斷或會有爭議。

對於急症室輪候時間，當局期望可讓首三類病人盡快接受治療。盧寵茂指，現時第一類危殆病人可無需等候即時搶救，而95%第二類危急病人可在15分鐘接受治療，惟現時因急症室的龐大壓力，未能達到第三類病人的診治目標，希望90%能夠在30分鐘內能夠接受治療，所以希望是次改革能改善第三類病人的診治率能夠達標，表示當局亦會不斷作檢討。

盧寵茂又指，政府在過去一年做了不少功夫，包括提升公營門診服務，亦在長假期公布有關普通科門診的資訊，增加夜診名額。但他強調，如果急症室仍然維持低收費，並24小時「門常開」提供服務，即使門診增加夜診，市民亦未必會去，需要兩方面同步推動，同時希望普通科門診多照顧低收入人士及弱勢社群。

至於當局將增設全年收費上限，每人每年1萬元，盧寵茂表示，有關措施主要是希望可以保障不幸患上重病的人士，例如中風或長期病患人士。他指，部分中收入人士若患上大病，突然失去工作能力，又有很多額外支出，希望可減輕其醫療負擔，並指，1萬元這個數額是因應此類人士的收入中位數約半個月的工資而訂定。

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