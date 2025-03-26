東張西望丨28歲港男花$3,000北上剝牙牙肉嚴重萎縮　控訴牙醫2宗罪求償$49萬

【北上剝牙／牙肉萎縮／拔牙】近年不少港人選擇到內地睇牙，不過要小心謹慎！TVB節目《東張西望》日前報道，一名28歲萬姓港男表示，一年多前北上，到一家口碑良好的牙科診所進行剝牙手術，卻因併發症而回想起剝牙的過程，質疑牙醫技術不佳，導致他傷口復原出現問題。

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《東張西望》昨日報道，28歲萬先生的右側上顎有一顆因位置異常而無法正常生長的小臼齒，萬先生感到清潔困難且影響美觀，因此決定剝掉這顆牙。他表示，「我於是決定北上照X光，問醫生，喺內地睇吓剝牙會唔會比較平啲。」

萬先生在2023年11月花了3,000元在涉事牙科診所進行手術。

佢手術前有話隻牙難剝，佢話呢個位好少生到咁入，個位置好特別，夾住喺中間。

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術後牙床越來越萎縮

萬先生指，拍完X光後接受了剝牙手術，當時他打了麻醉針，但仍感到醫生非常用力。他回想剝牙過程：

過程比較耐，個醫生開始急，可能手術比佢想像中難做。期間佢都話隻牙難剝、埋得好深……然後又發出啲唔耐煩嘅聲，佢個動作開始大，雖然我感覺唔到痛，但我感覺到成個動作，佢係拔我隻牙，個動作大到我成個頭跟住郁，爭在未跌落床。

手術後，醫生叫他等待傷口康復，但時間過去，牙床不僅沒有恢復，反而越來越萎縮，「feel到有個窿喺度。」

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事隔一年後，萬先生向《東張西望》求助，節目組為他找來本地專業牙醫陳澔賢進行檢查，萬先生在檢查時仍感到傷口部位疼痛。陳澔賢醫生指出，萬先生已剝的牙齒旁邊本來健康的牙齒上累積了牙菌膜，牙肉也出現紅腫，牙洞有可能持續萎縮。陳醫生推測，這是剝牙後出現的併發症，並表示，「佢牙肉收縮情況嚴重，旁邊牙齒嘅牙根都曝露埋出嚟，同埋有好明顯嘅凹陷情況。以牙齦收縮嚟講，算係嚴重。」陳醫生指出，理論上牙根應該被牙骨包裹，但當牙骨消失時，牙肉也會隨之消失，「旁邊隻牙長遠嚟講，佢嘅壽命，我諗都會大打折扣，因為佢已經冇承托，又大牙骨包住佢、保護佢。」

萬先生曾一度相信牙醫指自身恢復能力差

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由於手術後萬先生未能及時發現問題的嚴重性，他在手術後兩周曾將照片發給診所，對方僅建議持續觀察，並要求他覆診和清洗傷口。去年1月，萬先生再度北上覆診，牙醫表示可能是萬先生的恢復能力較差。萬先生一度相信醫生的專業，但經歷半年後，牙洞帶來諸多不便，包括：說話漏風、大笑時露出牙洞、吃東西困難等。

2024年10月，萬先生再次到涉事診所想剝智慧齒，看到X光片後驚覺問題可能非自己恢復能力差，而是出在手術時。

可能係佢哋暴力拔牙呢？可能佢哋手法有問題？

陳澔賢醫生分析，剝牙造成牙床萎縮的程度，除了看牙齒的深度，還有兩個因素。他表示：

如果你年紀越大、骨頭越硬，而你想攞到骨頭入面嘅牙根，你就需要磨越多嘅牙，但事主係28歲，並非大年紀。第二個原因，就係醫生個手勢問題，如果佢係要磨走好多骨頭出嚟，有啲醫生可能手勢好啲，磨少啲骨頭，佢都可以拎到隻牙出嚟，亦可能導致個分別。

術後才告知牙肉或會過度萎縮

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萬先生向《東張西望》提供了覆診的影片，片中可以聽到他詢問牙醫手術前是否告知他術後可能出現的併發症，牙醫回答：「術後我跟你講了。」萬先生反駁，「術後講那就沒意思了。」陳醫生也指出，若術前預見患者可能會出現牙肉過度萎縮的情況，牙醫應詢問患者是否考慮不拔牙，或與患者溝通術後的情況。

去年11月，涉事診所向萬先生提出付費的補救方案，萬先生非常不滿：

佢哋整到我個傷口咁樣，仲要我再畀錢？佢哋好唔負責任。

萬先生要求診所賠償49萬

萬先生向診所投訴並要求賠償49萬，並向深圳市羅湖衛生健康局投訴，該局建議他自行與診所協商，否則可考慮法律訴訟。萬先生表示診所提出再治療的方案。

陳澔賢醫生分析涉事牙醫手術失誤的可能性，但他指出需要查看術前的X光片才能做出判斷，「如果見到X光本身係有骨頭包住隻牙，而剝完之後，變成呢隻牙嘅骨頭基本上完全流失，咁可能係涉及到少少技術上失誤。」然而，萬先生多次要求查看術前的X光片，但診所方面始終未提供。

診所質疑萬先生勒索

《東張西望》向涉事診所查詢，得到回覆表示他們嚴格遵循操作指南，手術過程符合規範，並沒有證據顯示存在暴力操作。不過再次向診所負責人查問後，對方提出可以免費為萬先生進行骨增量和種植修復療程，並表示可以請院長主導治療。但萬先生對於在提出投訴前仍需支付治療費用表示不滿，認為他們不專業，對其技術不再信任。診所負責人在被問及如果萬先生在香港接受治療，他們是否會承擔醫療費用時，表示：

如果你仍然覺得是我們的責任，建議你走一下醫療司法鑑定，譬如找深圳市羅湖區衛健局，是我們的責任，我們絕對承擔，如果不是，你說甚麼都沒用。

此外，還質疑萬先生有勒索嫌疑，「由49萬後面又降到25萬，之後又提出其他東西……總感覺有點敲詐勒索的感覺。」

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資料來源：《東張西望》

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