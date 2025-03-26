  • 26°C
香港時間：2025326日 (三) 14:10

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 李蘊 DSE2025 啟德七欖2025 超市大搜查 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東張西望丨28歲港男花$3,000北上剝牙牙肉嚴重萎縮　控訴牙醫2宗罪求償$49萬

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 李蘊 DSE2025 啟德七欖2025 超市大搜查 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 名校專區 會員有獎

【北上剝牙／牙肉萎縮／拔牙】近年不少港人選擇到內地睇牙，不過要小心謹慎！TVB節目《東張西望》日前報道，一名28歲萬姓港男表示，一年多前北上，到一家口碑良好的牙科診所進行剝牙手術，卻因併發症而回想起剝牙的過程，質疑牙醫技術不佳，導致他傷口復原出現問題。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜人工授孕門檻高？醫生拆解迷思+2關鍵增成功率

《東張西望》昨日報道，28歲萬先生的右側上顎有一顆因位置異常而無法正常生長的小臼齒，萬先生感到清潔困難且影響美觀，因此決定剝掉這顆牙。他表示，「我於是決定北上照X光，問醫生，喺內地睇吓剝牙會唔會比較平啲。」

萬先生在2023年11月花了3,000元在涉事牙科診所進行手術。

佢手術前有話隻牙難剝，佢話呢個位好少生到咁入，個位置好特別，夾住喺中間。

點擊圖片放大
+6
+5

術後牙床越來越萎縮

萬先生指，拍完X光後接受了剝牙手術，當時他打了麻醉針，但仍感到醫生非常用力。他回想剝牙過程：

過程比較耐，個醫生開始急，可能手術比佢想像中難做。期間佢都話隻牙難剝、埋得好深……然後又發出啲唔耐煩嘅聲，佢個動作開始大，雖然我感覺唔到痛，但我感覺到成個動作，佢係拔我隻牙，個動作大到我成個頭跟住郁，爭在未跌落床。

手術後，醫生叫他等待傷口康復，但時間過去，牙床不僅沒有恢復，反而越來越萎縮，「feel到有個窿喺度。」

點擊圖片放大
+7
+6

事隔一年後，萬先生向《東張西望》求助，節目組為他找來本地專業牙醫陳澔賢進行檢查，萬先生在檢查時仍感到傷口部位疼痛。陳澔賢醫生指出，萬先生已剝的牙齒旁邊本來健康的牙齒上累積了牙菌膜，牙肉也出現紅腫，牙洞有可能持續萎縮。陳醫生推測，這是剝牙後出現的併發症，並表示，「佢牙肉收縮情況嚴重，旁邊牙齒嘅牙根都曝露埋出嚟，同埋有好明顯嘅凹陷情況。以牙齦收縮嚟講，算係嚴重。」陳醫生指出，理論上牙根應該被牙骨包裹，但當牙骨消失時，牙肉也會隨之消失，「旁邊隻牙長遠嚟講，佢嘅壽命，我諗都會大打折扣，因為佢已經冇承托，又大牙骨包住佢、保護佢。」

萬先生曾一度相信牙醫指自身恢復能力差

點擊圖片放大
+6
+5

由於手術後萬先生未能及時發現問題的嚴重性，他在手術後兩周曾將照片發給診所，對方僅建議持續觀察，並要求他覆診和清洗傷口。去年1月，萬先生再度北上覆診，牙醫表示可能是萬先生的恢復能力較差。萬先生一度相信醫生的專業，但經歷半年後，牙洞帶來諸多不便，包括：說話漏風、大笑時露出牙洞、吃東西困難等。

2024年10月，萬先生再次到涉事診所想剝智慧齒，看到X光片後驚覺問題可能非自己恢復能力差，而是出在手術時。

可能係佢哋暴力拔牙呢？可能佢哋手法有問題？

陳澔賢醫生分析，剝牙造成牙床萎縮的程度，除了看牙齒的深度，還有兩個因素。他表示：

如果你年紀越大、骨頭越硬，而你想攞到骨頭入面嘅牙根，你就需要磨越多嘅牙，但事主係28歲，並非大年紀。第二個原因，就係醫生個手勢問題，如果佢係要磨走好多骨頭出嚟，有啲醫生可能手勢好啲，磨少啲骨頭，佢都可以拎到隻牙出嚟，亦可能導致個分別。

術後才告知牙肉或會過度萎縮

點擊圖片放大
+5
+4

萬先生向《東張西望》提供了覆診的影片，片中可以聽到他詢問牙醫手術前是否告知他術後可能出現的併發症，牙醫回答：「術後我跟你講了。」萬先生反駁，「術後講那就沒意思了。」陳醫生也指出，若術前預見患者可能會出現牙肉過度萎縮的情況，牙醫應詢問患者是否考慮不拔牙，或與患者溝通術後的情況。

去年11月，涉事診所向萬先生提出付費的補救方案，萬先生非常不滿：

佢哋整到我個傷口咁樣，仲要我再畀錢？佢哋好唔負責任。

萬先生要求診所賠償49萬

萬先生向診所投訴並要求賠償49萬，並向深圳市羅湖衛生健康局投訴，該局建議他自行與診所協商，否則可考慮法律訴訟。萬先生表示診所提出再治療的方案。

陳澔賢醫生分析涉事牙醫手術失誤的可能性，但他指出需要查看術前的X光片才能做出判斷，「如果見到X光本身係有骨頭包住隻牙，而剝完之後，變成呢隻牙嘅骨頭基本上完全流失，咁可能係涉及到少少技術上失誤。」然而，萬先生多次要求查看術前的X光片，但診所方面始終未提供。

診所質疑萬先生勒索

《東張西望》向涉事診所查詢，得到回覆表示他們嚴格遵循操作指南，手術過程符合規範，並沒有證據顯示存在暴力操作。不過再次向診所負責人查問後，對方提出可以免費為萬先生進行骨增量和種植修復療程，並表示可以請院長主導治療。但萬先生對於在提出投訴前仍需支付治療費用表示不滿，認為他們不專業，對其技術不再信任。診所負責人在被問及如果萬先生在香港接受治療，他們是否會承擔醫療費用時，表示：

如果你仍然覺得是我們的責任，建議你走一下醫療司法鑑定，譬如找深圳市羅湖區衛健局，是我們的責任，我們絕對承擔，如果不是，你說甚麼都沒用。

此外，還質疑萬先生有勒索嫌疑，「由49萬後面又降到25萬，之後又提出其他東西……總感覺有點敲詐勒索的感覺。」

同場加映｜選擇牙科服務4大貼士

點擊圖片放大
+5
+4

資料來源：《東張西望》

更多相關內容：

北上睇牙｜港男實測深圳¥29洗牙¥1980植牙　港牙醫震驚列3大錯誤：無臉癱真係好彩

剝牙悲劇｜23歲男深圳剝智慧齒　暈倒揭腦出血需開顱　兩周後多器官功能衰竭不治

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

醫療事故｜牙醫疑剝錯智慧齒後「塞回去」 　安徽34歲女劇痛難耐投訴無門輕生
14:41 2025/03/20
醫療事故｜牙醫疑剝錯智慧齒後「塞回去」 　安徽34歲女劇痛難耐投訴無門輕生
醫療事故｜疑全身麻醉期間插錯喉　17歲仔剝智慧齒慘喪命　醫生2大致命失誤曝光
13:23 2024/08/27
醫療事故｜疑全身麻醉期間插錯喉　17歲仔剝智慧齒慘喪命　醫生2大致命失誤曝光
種牙危機｜男子一次過剝23隻牙　種牙後劇痛不止心臟驟停離世
16:58 2024/09/04
種牙危機｜男子一次過剝23隻牙　種牙後劇痛不止心臟驟停離世

你可能感興趣

醫療事故｜牙醫疑剝錯智慧齒後「塞回去」 　安徽34歲女劇痛難耐投訴無門輕生
14:41 2025/03/20
醫療事故｜牙醫疑剝錯智慧齒後「塞回去」 　安徽34歲女劇痛難耐投訴無門輕生
醫療事故｜疑全身麻醉期間插錯喉　17歲仔剝智慧齒慘喪命　醫生2大致命失誤曝光
13:23 2024/08/27
醫療事故｜疑全身麻醉期間插錯喉　17歲仔剝智慧齒慘喪命　醫生2大致命失誤曝光
種牙危機｜男子一次過剝23隻牙　種牙後劇痛不止心臟驟停離世
16:58 2024/09/04
種牙危機｜男子一次過剝23隻牙　種牙後劇痛不止心臟驟停離世
健康問題 網絡熱話 牙醫 東張西望 診所 手術 治療 醫生 TVB 香港

最高瀏覽

高學歷藝人｜前TVB小生任客席講師獲讚講課有趣 　「旅遊王子」息影進修考取博士學位
高學歷藝人｜前TVB小生任客席講師獲讚講課有趣 　「旅遊王子」息影進修考取博士學位
李蘊離婚︱33歲李蘊驚爆離婚已2年　8年婚姻結束疑涉及第三者
李蘊離婚︱33歲李蘊驚爆離婚已2年　8年婚姻結束疑涉及第三者
食物中毒｜男子用隔夜飯煮炒飯器官衰竭入ICU　4類食物不宜放過夜
食物中毒｜男子用隔夜飯煮炒飯器官衰竭入ICU　4類食物不宜放過夜
急症室最長等候時間（03月26日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月26日 時間12:05）
香港小姐︱朱晨麗大方回應樣貌「不斷進化」批評　初出道被封「翻版陳法拉」令本尊不滿
香港小姐︱朱晨麗大方回應樣貌「不斷進化」批評　初出道被封「翻版陳法拉」令本尊不滿