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冒險樂園｜冒險樂園銅鑼灣分店3.30結業　免費派50代幣任夾公仔

親子好去處

發布時間： 2 小時前

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熱門 李蘊 DSE2025 啟德七欖2025 超市大搜查 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 名校專區 會員有獎

冒險樂園銅鑼灣分店結業，免費派50代幣任夾公仔。

【冒險樂園/結業潮】屹立香港30年的美國冒險樂園，近年逆市擴充，分店多達55間。不過，冒險樂園旗下、位於銅鑼灣時代廣場的「Planet J Hong Kong」宣布將於3月30日結業，為感謝顧客支持，推出限時優惠，向會員派發50個代幣，免費玩夾公仔。有網民大曬戰績，成功夾到Chiikawa公仔。

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冒險樂園｜銅鑼灣時代廣場Planet J宣布結業

有網民於Facebook群組「冒險樂園Taito Namco 情報組」發文，指銅鑼灣時代廣場的「Planet J Hong Kong」宣布結業，為感謝顧客支持，冒險樂園推出回饋優惠，由即日起至3月30日，憑會員卡前往時代廣場分店，可免費換領50個景品機電子幣，並於6月30日或之前，到利舞臺分店暢玩10局景品機。

點擊圖片放大

冒險樂園｜網民曬戰績夾到Chiikawa公仔

有網民分享圖片，大曬夾公仔戰績，可見成功夾出一隻Chiikawa公仔，並留言「多謝」，有興趣的朋友記得把握機會換領代幣。

冒險樂園｜2019年開業佔地1萬呎

「Planet J Hong Kong」於2019年進駐銅鑼灣時代廣場，開業至今6年。該店佔地1萬呎，設有多款遊樂設施，包括Crazy Cart飄移車場、彈跳迷宮等，亦引入了全球大熱的「音樂+VR」街機Beat Saber，並設有VR Zone綜合體驗區。

點擊圖片放大
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冒險樂園 Planet J Hong Kong

地址：銅鑼灣時代廣場square on 9/F
營業時間：
11:30-22:00（星期一至四）
11:30-22:30（星期五）
11:00-22:30（星期六、日及公眾假期）
最後營業日：3月30日

冒險樂園利舞臺分店

地址：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺4樓
營業時間：
11:00-22:00（星期一至五）
10:30-22:00（星期六、日及公眾假期）

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