冒險樂園｜冒險樂園銅鑼灣分店3.30結業　免費派50代幣任夾公仔

▲ 冒險樂園銅鑼灣分店結業，免費派50代幣任夾公仔。

【冒險樂園/結業潮】屹立香港30年的美國冒險樂園，近年逆市擴充，分店多達55間。不過，冒險樂園旗下、位於銅鑼灣時代廣場的「Planet J Hong Kong」宣布將於3月30日結業，為感謝顧客支持，推出限時優惠，向會員派發50個代幣，免費玩夾公仔。有網民大曬戰績，成功夾到Chiikawa公仔。

最新影片：

冒險樂園｜銅鑼灣時代廣場Planet J宣布結業

有網民於Facebook群組「冒險樂園Taito Namco 情報組」發文，指銅鑼灣時代廣場的「Planet J Hong Kong」宣布結業，為感謝顧客支持，冒險樂園推出回饋優惠，由即日起至3月30日，憑會員卡前往時代廣場分店，可免費換領50個景品機電子幣，並於6月30日或之前，到利舞臺分店暢玩10局景品機。

▼ 點擊圖片放大

冒險樂園｜網民曬戰績夾到Chiikawa公仔

有網民分享圖片，大曬夾公仔戰績，可見成功夾出一隻Chiikawa公仔，並留言「多謝」，有興趣的朋友記得把握機會換領代幣。

冒險樂園｜2019年開業佔地1萬呎

「Planet J Hong Kong」於2019年進駐銅鑼灣時代廣場，開業至今6年。該店佔地1萬呎，設有多款遊樂設施，包括Crazy Cart飄移車場、彈跳迷宮等，亦引入了全球大熱的「音樂+VR」街機Beat Saber，並設有VR Zone綜合體驗區。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

冒險樂園 Planet J Hong Kong

地址：銅鑼灣時代廣場square on 9/F

營業時間：

11:30-22:00（星期一至四）

11:30-22:30（星期五）

11:00-22:30（星期六、日及公眾假期）

最後營業日：3月30日

冒險樂園利舞臺分店

地址：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺4樓

營業時間：

11:00-22:00（星期一至五）

10:30-22:00（星期六、日及公眾假期）

更多室內遊樂場/本地好去處資訊：

親子好去處｜文具佬新開兒童室內遊樂場 人均$25任玩波波池/滑梯/木粒沙池

香港室內遊樂場｜港島首間Kiztopia 3月開幕 18大遊樂區域必玩8米飛索+極斜滑梯

香港親子酒店｜麗豪航天城酒店推Baby Shark主題房 $577起入住可愛套房+免費送Baby Shark公仔

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】