公院收費改革｜急症室第三類病人收費不獲豁免　高拔陞：避免不必要爭拗

▲ 醫管局行政總裁高拔陞表示，醫療服務收費改革方案是環環相扣，希望能夠體現急症室的真正功能。（曾耀輝攝）

政府昨日（25日）公布公營醫療服務收費改革方案，當中急症室收費上調至400元。醫管局行政總裁高拔陞表示，醫療服務收費改革方案是環環相扣，希望能夠體現急症室的真正功能，讓有急症需要的病人能夠盡快得到治療，強調減免機制機制已保障有經濟困難市民。

高拔陞今早在電台節目表示，目前急症室非緊急個案佔6成，希望能夠體現急症室的真正功能，照顧有真正需要的危急病人，例如大型車禍或其他不幸事件等，期望調整收費後，可減少非危急病人前往急症室。而有經濟困難的人士可獲資助減免，有需要市民亦可透過手機應用程式申請減免。

被問到為何只豁免危殆或危急病人收費，而第三類緊急病人則不獲豁免，高拔陞指，已事先徵詢急症室人員意見，認為第一類和第二類病人可清楚分流，而第三類「緊急」和第四類「次緊急」病人的個案有時未必能清楚分辨，為免不必要爭拗和顧及整體運作，所以作出有關新安排，在落實新收費前，會繼續聆聽意見及進行解說。

被問到方案是否有調整空間，高拔陞表示，新收費明年1月1日生效，會繼續聽市民意見，多做宣傳教育。至於普通科門診和專科門診費用上調，藥物改為最多派4個星期劑量，高拔陞解釋指，四周只是計算收費的單位，派藥的份量仍然是由醫生決定，「派藥依然可以派16個、18個星期，或者上限24個星期都無問題。」

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