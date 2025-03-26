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香港經濟｜Mastercard經濟研究所：2025年香港經濟增長料輕微放緩至2.2%　短期前景仍充滿挑戰

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 2 小時前

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左為Mastercard亞洲首席經濟學家David Mann，右為香港及澳門董事總經理陳一芳。（曾曉汶攝）

Mastercard經濟研究所（Mastercard Economics Institute）今（26日）與傳媒會面，並公布最新的預測數據。Mastercard經濟研究所預料，2025年香港經濟增長將由2024年的2.5%輕微放緩至 2.2%。

Mastercard亞洲首席經濟學家David Mann指出，香港經濟正逐步復甦，但目前短期前景仍然充滿挑戰，尤其是本地零售業。他引述政府統計處的資料指，2024年的總零售銷售額按年下跌7.3%，較2018年的水平低 22%。此現象主要歸因於更多市民選擇前往鄰近城市購買商品和服務。此外，消費者也越來越傾向於網上購物，而非前往本地零售商店消費。

同時，香港經濟同時正受疫情後的人口結構影響，尤其新移民較少機會投入勞動力市場。與2018年至2019年度相比，在職港人於2024年減少約26.9萬人，勞動力參與率下降4個百分點至57%。Mastercard經濟研究所認為，鼓勵更多人投入勞動力市場為香港改善本地消費需求的方法之一，而推出相關政策以恢復香港的勞動力參與率，以及協助新移民融入本地生活，對於結構性改善本地需求至關重要。

Mastercard經濟研究所的計算亦顯示，假設其他因素維持不變，若勞動人口參與率能從 2024 年底的 57% 回復至61%，私人消費將可增加近11% 。

Mann亦認為，香港正尋求各種途徑吸引更多來自世界各地的訪客，刺激消費。如北京在去年夏天贈送香港的一對大熊貓已成為主要旅遊景點，進一步推動「熊貓經濟」，至於渣打香港馬拉松、亞洲金融論壇和國泰／滙豐香港國際七人欖球賽等大型活動也將吸引大量遊客。

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