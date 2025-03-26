傳染病｜英國公佈24種高危傳染病名單　專家：恐威脅公眾健康

【公共衞生／公眾健康／傳染病／全球大流行】過去幾年全球面臨新冠疫情的考驗，英國衛生安全局列出24種傳染病清單，當中包括高度傳染性病毒，有些甚至暫無藥可醫治或預防，呼籲大家要提高衛生意識，降低傳播風險。

最新影片：

據英國《BBC》報道，英國衛生安全局（UKHSA）列出24種未來可能對公共衞生構成最大威脅的傳染病監測清單如下：

▼ 點擊圖片放大 +25 +24

名單涵蓋具有全球大流行潛力的病毒，如新冠肺炎病毒、禽流感等病毒，以及可能因氣候變暖而更常見的蚊媒傳染病等，以及尚無有效治療方法的疾病。英國衛生安全局表示，希望藉此引導科學界和投資者研發新的檢測方法、疫苗和藥物。

傳染病｜人畜共通傳染病、致命病毒、超級細菌均上榜

英國衛生安全局首席科學官Isabel Oliver強調，清單上疾病排名不分先後，因為疾病對人威脅會不斷變化，並將每年至少更新一次，以避免重蹈覆轍。他亦提到，氣候變化造成氣溫上升，可能導致某些疾病的傳播增高，尤其是禽流感和登革熱、寨卡病毒（Zika）等人畜共通傳染病亦上榜。

英國愛丁堡大學「非洲抗疫計劃」主任Mark Woolhouse指出，新冠疫情初期，因缺乏抗疫經驗和策略，導致病毒一發不可收拾而需要封城。他警告，清單內包括麻疹在內的副黏液病毒科，屬於高度傳染性且致命性病毒。若出現類似麻疹的新型病毒，其傳播力將「即使最嚴格封鎖也無法控制」，且對兒童威脅遠超新冠。

除了病毒，細菌的抗藥性問題也備受關注。例如，淋病雙球菌（Neisseria gonorrhoeae）對現有抗生素的抗藥性正在上升，而金黃葡萄球菌（Staphylococcus）與A型鏈球菌（Group A Streptococcus）也可能引發嚴重感染。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5