罕見病｜李子雄兒子患妥瑞症　媽媽心疼哽咽：完全不受控制抽動

【李子雄 / 王雅琦 / 罕見病 / 妥瑞症】活躍於80年代至90年代香港影視圈的演員李子雄，早年移居內地生活，並在2010年與有「回族第一美女」之稱、較他年輕的23年的內地演員王雅琦結婚，二人育有一子「糖豆」。

在65歲「老來得子」的李子雄對兒子「糖豆」是十分之疼愛，經常在社交平台大曬父子享天倫樂影片，家庭美滿。不過，日前李子雄的妻子王雅琦落淚公開兒子在4歲時確診罕見病。

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日前，李子雄老婆王雅琦於小紅書平台上載了一則影片，自述兒子「糖豆」於4嵗時的第一次發病將她嚇得手足無措，「他從幼兒園回來，我就發現他眼睛不停地眨，我當時心裏咯噔一下，因為他那種眨是完全不受控制的。」

王雅琦表示，起初還以爲是眼睛不舒服導致的，但接連為兒子滴了幾天眼藥水，情況卻沒有得到任何改善，反而是越來越糟糕，「他開始聳鼻子、挑眉毛，特別是有壓力、緊張的時候，症狀就更明顯。」

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李子雄｜兒子患罕見疾病妥瑞症

王雅琦頓感不妙，立即帶兒子前往兒童醫院神經內科檢查后，確診了抽動症，即慢性神經生理疾病妥瑞症，但由於「糖豆」是過敏體制，目前只能透過觀察治療，若再嚴重的話才透過藥物控制。講到這裏，王雅琦不禁情緒激動說：「醫生都沒辦法，我能怎麼辦？我不能看着孩子越來越嚴重吧？」。

於是，王雅琦透過網上查找了大量的資料和病例，發現可嘗試做食物不耐受症檢查，於是她將兒子帶到專業實驗室做檢測，發現兒子對小麥、牛奶、雞蛋、鱈魚等食物全部有中度至重度的不耐受問題，且以上都是兒子愛吃的食物，平常更是會每天吃麵。后經觀察，王雅琦發現兒子確實在每次吃完麵的約20分鐘，就會出現抽動症狀。

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李子雄｜抽動症狀奇跡消失

后咨詢實驗室的分析師得知，知這些致「糖豆」不耐受食物，會導致他的腸壁功能下降，「也就是腸痿，會讓人的身體長期處在炎症的一種狀態，最終影響神經递質的穩定，抽動就是這種紊亂的表現。」

愛子心切的王雅琦立即調整了兒子的飲食習慣，並配合健脾胃按摩手法，王雅琦喜奇跡發現兒子的抽動症狀完全消失不見，並且是在沒有吃藥打針的情況下，令她更欣慰的是在其後的兩年裏兒子的病症從未有過復發。

王雅琦最後補充，為調整兒子飲食習慣，家裏開始研究無麩質食材，將所以麵粉改用全米粉製作，儘管製作食物口感與麵粉有別，「糖豆」也特別懂事從未有過吵鬧。王雅琦還欣慰表示，兒子路過蛋糕店時總目不轉睛地望著蛋糕，儘管很想吃還是會很懂事跟媽媽走吧。

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