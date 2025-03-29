  • 17°C
香港時間：2025329日 (六) 10:42

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

復活節2025｜蛋黃哥跳入荃新天地開充氣甜品派對　必影7米高「巨蛋」+攤位遊戲+生活市集

親子好去處

撰文： 陳珈希

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

蛋黃哥今次跳入Citywalk荃新天地大開甜點派對，舉辦一場甜蜜又「Egg-citing」的復活節派對。(商場提供)

蛋黃哥（GUDETAMA）平日看起來懶洋洋，今次跳入Citywalk荃新天地大開甜點派對，舉辦一場甜蜜又「Egg-citing」的復活節派對！即日起至4月27日期間，超過2000呎的蛋黃哥甜品下午茶盛宴造型充氣樂園萌爆現身，帶來一連串的趣味遊樂體驗，滿滿打卡位讓你拍個不停。同場更有合家歡的投蛋遊戲，贏取薯片零食和蛋黃哥梳乎毛巾斗篷，與家人一起投入精彩的復活蛋趣之旅！

此外，商場更設置逾7米高巨型復活節派對造型蛋黃哥裝置，讓小朋友大跳特跳！場內亦獨家販售多款蛋黃哥精品，可以邊玩邊買，享受復活假期的樂趣！

最新影片推介

TOPick一分鐘
SEN學童｜小朋友無記性又唔專心？　專家教4招助ADHD提升專注力

Egg-citing梳乎充氣派對於即日起至4月27日於荃新天地1期現身，場地逾2,000呎，蛋黃哥化身成各式精緻甜品，帶來一連串的趣味遊樂體驗。3米高、化身甜品大師的充氣蛋黃哥將在大門熱情迎接大家，而這場充滿甜蜜與冒險的蛋黃哥甜品盛宴中，小朋友們將體驗六款精彩的甜品，，包括「梳乎草莓忌廉蛋糕」、「Chill鬆軟Pancake 彈床」、「甜蜜馬卡龍甜甜圈隧道」、「蛋滋味三文治迷宮」、「CHILL古力蛋卷山障礙滑梯」以及7米高「彈滑梳乎布丁城堡」，每款都充滿驚喜。

點擊圖片放大
+7
+6

入場人士均需持有門票，可於Klook購買門票入場，而12歲以下兒童須由家長陪同進場，逢星期六、日及公眾假期活動門票為78元。平日門票低至68元，購買平日入場門票將獲得購票回贈$50荃新天地商場現金券，相等於26折優惠購買門票！數量有限，先到先得，送完即止。

除了主題充氣裝置外，多款活動限定精品登陸會場，包括蛋黃哥復活節派對造型氣球及蛋黃哥復活節派對造型紙帽，搭配復活派對的歡樂元素，造型可愛又充滿節日氣氛。同場另有蛋黃哥梳乎毛巾斗篷，穿上它可以成為最可愛的「小懶蛋」，立刻感受到被蛋黃哥溫暖包裹的幸福感。會場特設「蛋黃哥爆谷補給站」，現場購買蛋黃哥復活節派對造型爆谷桶即可換領香甜焦糖爆谷，迅速補充體力。爆谷桶設計以蛋黃哥的慵懶神態為靈感，食完之後更可變身成為實用的儲錢罐，既實用又治癒。

點擊圖片放大
+3
+2

荃新天地二期不但設置一座逾7米高的巨型蛋黃哥復活節派對造型裝置，邀請小朋友們來大跳特跳！同場更舉辦Egg-citing Fair生活市集，匯聚12個多元化環球生活好物品牌，包括本地手工甜點、健康草本果汁、醇香馥郁茗茶，以及天然護膚彩妝和美國植物手足護理產品，為您提供身心呵護。此外，還有設計獨特的精緻珠寶與高質感寢具，等你發掘隱藏生活寶藏好物，收穫更多驚喜與樂趣！另設LAY’S樂事夾夾樂在活動，讓零食愛好者們大展身手！

Citywalk X GUDETAMA Egg-citing梳乎充氣派活動詳情

  • 活動日期：即日至4月27日
  • 開放時間：上午10時30分至下午8時30分（每節25分鐘）
  • 地點：荃灣楊屋道1號荃新天地1期中庭
  • 活動票價：$78（逢星期六、日及公眾假期） 及$68（平日）
  • 參加方法：可於Klook【Citywalk X GUDETAMA Egg-citing梳乎充氣派對】購買門票入場

*場內設施只適合3-80歲人士參與，3歲以下或身高80厘米以下幼兒不可入場
*所有入場人士均需購買門票入場，大小同價
*3歲至12歲小童或120厘米以下小童須由一位已購票成人（18歲以上） 陪同入場
*REWARDS會員即日起憑25點數即可換領指定平日場次入場門票，詳情可瀏覽荃新天地社交平台

更多親子好去處：

CHIIKAWA香港限定店｜CHIIKAWA香港首間官方限定店登陸海港城　逾400款日本直送商品+3大打卡位

復活節好去處2025｜昂坪360復活節限定「牛仔」尋蛋遊戲　推出$30小童來回纜車門票優惠

親子好去處｜5月熊本熊跑步比賽設親子組/個人組　送豐富選手包+多個熊本熊打卡位

親子好去處｜Kakao Friends五月北角匯開跑送電話繩　設親子組新增寵物組送豐富禮品包

香港親子酒店｜麗豪航天城酒店推Baby Shark主題房　$577起入住可愛套房+免費送Baby Shark公仔

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

香港親子單車徑｜沙田「秋名山髮夾彎」藏安全隱憂　香港10大親子安全單車徑推介
09:00 2025/03/28
香港親子單車徑｜沙田「秋名山髮夾彎」藏安全隱憂　香港10大親子安全單車徑推介
CHIIKAWA香港限定店｜CHIIKAWA香港首間官方限定店登陸海港城　逾400款日本直送商品+3大打卡位
18:39 2025/03/27
CHIIKAWA香港限定店｜CHIIKAWA香港首間官方限定店登陸海港城　逾400款日本直送商品+3大打卡位
香港親子酒店｜麗豪航天城酒店推Baby Shark主題房　$577起入住可愛套房+免費送Baby Shark公仔
09:00 2025/03/23
香港親子酒店｜麗豪航天城酒店推Baby Shark主題房　$577起入住可愛套房+免費送Baby Shark公仔
復活節好去處2025｜昂坪360復活節限定「牛仔」尋蛋遊戲　推出$30小童來回纜車門票優惠
09:30 2025/03/26
復活節好去處2025｜昂坪360復活節限定「牛仔」尋蛋遊戲　推出$30小童來回纜車門票優惠
親子好去處｜Kakao Friends五月北角匯開跑送電話繩　設親子組新增寵物組送豐富禮品包
08:30 2025/03/26
親子好去處｜Kakao Friends五月北角匯開跑送電話繩　設親子組新增寵物組送豐富禮品包
親子好去處｜5月熊本熊跑步比賽設親子組/個人組　送豐富選手包+多個熊本熊打卡位
19:41 2025/03/25
親子好去處｜5月熊本熊跑步比賽設親子組/個人組　送豐富選手包+多個熊本熊打卡位

你可能感興趣

香港親子單車徑｜沙田「秋名山髮夾彎」藏安全隱憂　香港10大親子安全單車徑推介
09:00 2025/03/28
香港親子單車徑｜沙田「秋名山髮夾彎」藏安全隱憂　香港10大親子安全單車徑推介
CHIIKAWA香港限定店｜CHIIKAWA香港首間官方限定店登陸海港城　逾400款日本直送商品+3大打卡位
18:39 2025/03/27
CHIIKAWA香港限定店｜CHIIKAWA香港首間官方限定店登陸海港城　逾400款日本直送商品+3大打卡位
香港親子酒店｜麗豪航天城酒店推Baby Shark主題房　$577起入住可愛套房+免費送Baby Shark公仔
09:00 2025/03/23
香港親子酒店｜麗豪航天城酒店推Baby Shark主題房　$577起入住可愛套房+免費送Baby Shark公仔
親子活動 商場活動 Klook 好去處 門票 荃新天地 Citywalk 商場 復活節 市集 荃灣

最高瀏覽

旦哥嫁女︱鄭丹瑞大女鄭瑤出嫁　女婿Jacob被稱「翻版黎明」背景猛靚Package
旦哥嫁女︱鄭丹瑞大女鄭瑤出嫁　女婿Jacob被稱「翻版黎明」背景猛靚Package
2025預言｜蘇民峰曾預言日本有危機　東北這3地多災難仲有呢度係病位！
2025預言｜蘇民峰曾預言日本有危機　東北這3地多災難仲有呢度係病位！
急症室最長等候時間（03月29日 時間04:05）
急症室最長等候時間（03月29日 時間04:05）
香港小姐︱TVB小花秘戀富三代入住$4億獨立屋 　準百億新抱遊艇慶祝生日
香港小姐︱TVB小花秘戀富三代入住$4億獨立屋 　準百億新抱遊艇慶祝生日
2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？
2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？