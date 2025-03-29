復活節2025｜蛋黃哥跳入荃新天地開充氣甜品派對　必影7米高「巨蛋」+攤位遊戲+生活市集

▲ 蛋黃哥今次跳入Citywalk荃新天地大開甜點派對，舉辦一場甜蜜又「Egg-citing」的復活節派對。(商場提供)

蛋黃哥（GUDETAMA）平日看起來懶洋洋，今次跳入Citywalk荃新天地大開甜點派對，舉辦一場甜蜜又「Egg-citing」的復活節派對！即日起至4月27日期間，超過2000呎的蛋黃哥甜品下午茶盛宴造型充氣樂園萌爆現身，帶來一連串的趣味遊樂體驗，滿滿打卡位讓你拍個不停。同場更有合家歡的投蛋遊戲，贏取薯片零食和蛋黃哥梳乎毛巾斗篷，與家人一起投入精彩的復活蛋趣之旅！

此外，商場更設置逾7米高巨型復活節派對造型蛋黃哥裝置，讓小朋友大跳特跳！場內亦獨家販售多款蛋黃哥精品，可以邊玩邊買，享受復活假期的樂趣！

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Egg-citing梳乎充氣派對於即日起至4月27日於荃新天地1期現身，場地逾2,000呎，蛋黃哥化身成各式精緻甜品，帶來一連串的趣味遊樂體驗。3米高、化身甜品大師的充氣蛋黃哥將在大門熱情迎接大家，而這場充滿甜蜜與冒險的蛋黃哥甜品盛宴中，小朋友們將體驗六款精彩的甜品，，包括「梳乎草莓忌廉蛋糕」、「Chill鬆軟Pancake 彈床」、「甜蜜馬卡龍甜甜圈隧道」、「蛋滋味三文治迷宮」、「CHILL古力蛋卷山障礙滑梯」以及7米高「彈滑梳乎布丁城堡」，每款都充滿驚喜。

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入場人士均需持有門票，可於Klook購買門票入場，而12歲以下兒童須由家長陪同進場，逢星期六、日及公眾假期活動門票為78元。平日門票低至68元，購買平日入場門票將獲得購票回贈$50荃新天地商場現金券，相等於26折優惠購買門票！數量有限，先到先得，送完即止。

除了主題充氣裝置外，多款活動限定精品登陸會場，包括蛋黃哥復活節派對造型氣球及蛋黃哥復活節派對造型紙帽，搭配復活派對的歡樂元素，造型可愛又充滿節日氣氛。同場另有蛋黃哥梳乎毛巾斗篷，穿上它可以成為最可愛的「小懶蛋」，立刻感受到被蛋黃哥溫暖包裹的幸福感。會場特設「蛋黃哥爆谷補給站」，現場購買蛋黃哥復活節派對造型爆谷桶即可換領香甜焦糖爆谷，迅速補充體力。爆谷桶設計以蛋黃哥的慵懶神態為靈感，食完之後更可變身成為實用的儲錢罐，既實用又治癒。

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荃新天地二期不但設置一座逾7米高的巨型蛋黃哥復活節派對造型裝置，邀請小朋友們來大跳特跳！同場更舉辦Egg-citing Fair生活市集，匯聚12個多元化環球生活好物品牌，包括本地手工甜點、健康草本果汁、醇香馥郁茗茶，以及天然護膚彩妝和美國植物手足護理產品，為您提供身心呵護。此外，還有設計獨特的精緻珠寶與高質感寢具，等你發掘隱藏生活寶藏好物，收穫更多驚喜與樂趣！另設LAY’S樂事夾夾樂在活動，讓零食愛好者們大展身手！

Citywalk X GUDETAMA Egg-citing梳乎充氣派活動詳情

*場內設施只適合3-80歲人士參與，3歲以下或身高80厘米以下幼兒不可入場

*所有入場人士均需購買門票入場，大小同價

*3歲至12歲小童或120厘米以下小童須由一位已購票成人（18歲以上） 陪同入場

*REWARDS會員即日起憑25點數即可換領指定平日場次入場門票，詳情可瀏覽荃新天地社交平台

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