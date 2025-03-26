胡定欣男友｜醫生男友獲中大師弟力讚超大愛　胡定欣被質疑高攀不起無國界醫生

▲ 胡定欣近日公開戀情，卻被指配不上無國界醫生男友陳健華。

【胡定欣/視后/無國界醫生】TVB視后胡定欣上月元宵節公開認愛，於社交網貼出跟醫生男友陳健華（Akin）的滑雪合照，任職無國界醫生的陳健華瞬間被起底。近日自稱為陳醫生的中大師弟於網上發文，大讚對方充滿大愛精神，疑指胡定欣高攀不起陳醫生。

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胡定欣男友｜質疑「盛載」不起陳醫生

同為中大醫學院畢業生的王先生於Threads發文，將陳健華比喻為韓劇《外科重症中心》主角「白江赫」（朱智勛飾），更說多年來屢次擔任無國界醫生。

王姓網民寫道：「我是CU MED2005，這位師兄是CU MED2004，即是醫學院的師兄。我只可以說，他除了能力非常強大外，那種犧牲精神異於常人，前前後後做過7次無國界醫生，做無國界醫生的每次任務時間：最短2月，最長2年，而工作地方不是我國的上海、日本的東京、美國的紐約，而是非洲的蘇丹、亞洲的敘利亞、美洲的海地這些意想不到的貧窮國度，不過我不知道胡定欣怎樣盛載這位醫學院師兄。」

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胡定欣男友｜網民批零尊重

幸而不少網民力撐胡定欣，認為拍拖是兩人的事，另外有人翻出胡定欣參加慈善工作的紀錄並留言：「胡定欣經常都有義務幫慈善機構宣傳，仲去過埃塞俄比亞探訪當地項目。」

另外有網民暗嘲那位王先生：「好無品同零尊重。讀醫喎。就算你覺得人地女朋友襯唔起，好熟嘅朋友都唔需要咁樣judge人再同當事人講」

▲ 胡定欣曾參與不少慈善工作。（取自instagram）

胡定欣男友｜為救人請無薪假

現年48歲的陳健華畢業於香港中文大學內外全科，更持有英國愛丁堡皇家外科醫學院資格，於2012年起擔任無國界醫生。早年公立醫院任職的陳健華為到外地進行救援，不惜申請無薪假，其後轉往私人診所執業，參與救援時陳健華可說是零收入。

陳健華兩年前曾接受TOPick訪問，他表示中學時期已立下行醫志願，最終進入醫學院就讀，想做醫生的同時，從媒體接觸到無國界醫生的資訊，深感饒有意義。

▲ 胡定欣醫生男友於尖沙咀某診所執業。 （網絡圖片）

醫學院畢業後，陳健華選擇外科專科繼續進修，2011年，他通過專科考試，翌年便被派往巴基斯坦，展開第一個無國界醫生的任務，並在當地一所醫院駐留3個多月。

在救援工作中，他需處理骨科創傷、剖腹產等多項手術，在巴基斯坦，他曾於攝氏50度的高溫中完成剖腹產。他回憶道：「醫療設備和物資僅屬最基本水平，有些手術室用石屎建造，也有用貨櫃改裝的，溫度比帳篷稍好。在南蘇丹，有一、兩個救援項目是在帳篷內進行手術。中午烈日當空，氣溫極高，我曾要求同事測量帳篷內的溫度，但溫度計量不出來，因為其最高值僅為攝氏50度——超標，真是難以想像。」

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胡定欣男友｜不放棄精神值得欣賞

2023年8月，陳健華於南蘇丹進行救援時，一名8歲孤女因交通意外導致大腿重傷，醫護人員擔憂她的左腿可能無法保住。然而，陳健華不曾放棄，他說：「聽到她的遭遇，我不忍心讓她在失去家人的同時，又失去一條腿。」

陳健華每天為她清洗傷口、進行清創，之後進行骨折固定和皮膚移植手術。在團隊的細心護理下，女孩終於康復出院，這讓陳健華感到無比欣慰。

經歷多年來的無國界救援工作，令陳健華的人生觀變得豁達：「沒那麼執著，很多事情得來不易，但有時也可以瞬間煙消雲散，所以人要懂得放下。在物資缺乏的環境下生活過，會容易知足。」

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