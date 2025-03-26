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ＷeChat Pay優惠｜WeChat Pay HK限時派優惠劵　百佳/無印/中電/直通巴最高減$10

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

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熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

WeChat Pay HK限時送優惠劵。

香港人購物都會為慳到盡，近日香港微信支付WeChat Pay HK推出「掃碼有禮」活動，與百佳、無印良品、一田、大生、屈臣氏等9大熱門商戶合作，只要掃二維碼後即可獲$10優惠券券包，到店內消費滿指定金額即可使用！即睇優惠詳情！

ＷeChat Pay HK優惠券 9大超市商戶消費最多減$5

ＷeChat Pay HK（香港微信支付）近日聯乘9個熱門商戶推出「掃碼有禮」活動，包括Big C、屈臣氏、中華電力、環島中港通、大快活、百佳超級市場、一田、無印良品及大生生活超市。用戶只需透過微信掃瞄門市內的綠色宣傳品或海報上的二維碼，即可領取總值$10的優惠券券包，每個券包內含有3張電子優惠劵，包括$2、$3及$5，可分別於單筆消費滿$10、$30及$100時使用。

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大家要留意，9個不同的商戶可使用的優惠券時間有所不同：

即日起至3月31日︰

  • Big C
  • 屈臣氏
  • 中華電力
  • 環島中港通

即日起至4月20日︰

  • 大快活

即日起至4月30日：

  • 百佳超級市場
  • 一田

即日起至6月30日：

  • 無印良品
  • 大生生活超市

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