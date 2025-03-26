視后唐詩詠︱首度挑戰舞台劇演《妻迷》　唐詩詠感恩有好拍檔：壓力已經卸7成

▲ 唐詩詠將首度挑戰舞台劇，在6月演出《妻迷》。

【唐詩詠 / 甄詠蓓 / 妻迷】唐詩詠離開TVB後發展更多姿多采，首次開麵包即成為人氣店後，在演藝事業上將新挑戰，將首度挑戰舞台劇，在6月演出改編自西班牙文學大師費德里科·加西亞·羅卡（Federico García Lorca）的經典劇作《Yerma》的香港版《妻迷》。

《妻迷》由著名導演甄詠蓓（Olivia）執導，演員除唐詩詠外還有朱栢謙、RubberBand主音繆浩昌（6號）、陳頴璇、黃釗鑫、陳卉蕾及高棋炘等。

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▲ 唐詩詠與甄詠蓓亦師亦友。(彭大偉攝)

視后唐詩詠︱探討女性掙扎

《妻迷》Yerma講述一位渴望生育卻無法如願的女子，如何在內心的執迷與外在的壓力中逐漸崩潰。對的人，時機卻錯了；錯的人，卻無法斷絕。前度總比眼前的好，而同床的兩人卻各自懷揣不同的夢。

原著劇名為《Yerma》，在西班牙文所指是乾旱荒漠的土地，不能長出任何植物，這寓意了女主角的悲劇命運，生育孩子的美好願望難以成全。

這部劇本雖寫於100年前，但導演Olivia覺得劇目探討的女性夢想、社會壓力與內在掙扎至今依然在社會存在，並透露與詩詠及《Yerma》的緣分始於7年前，說：「好有趣嘅緣份，詩詠係我學生，7年前帶佢去睇過一部戲，剛好就是《Yerma》，睇完之後好震撼詩詠，一直斷斷續續問我可唔可以做呢部戲！但詩詠冇做過舞台劇，呢部戲角色太難，直至上年主辦聯繫我，詩詠又大過咗，都覺得係時候可以一齊跳上船試吓。」

▲ 《妻迷》導演甄詠蓓

視后唐詩詠︱感恩有好拍檔減壓力

詩詠在2000年已開始演劇集，更在2017年憑《不懂撒嬌的女人》封視后，可是之前卻沒有演舞台劇經驗，所以必須有一個好演員帶領，而年紀、外表、劇場經驗，所以朱栢謙就是導演Olivia不二之選。



7年前，詩詠已被《Yerma》劇目深深震撼，苦等多年，終於等到Olivia肯首開劇，詩詠由電視熒光幕到第一次踏上舞台劇舞台，壓力可大？詩詠說：「好感恩，甄詠蓓一直都係我老師，一直有上佢堂，我完全交咗俾佢，因為佢非常之了解我嘅所有嘢，同埋佢永遠都會睇到一啲我自己都唔知道自己嘅特質，所以我覺得我冇我想像中咁大壓力，就係因為有佢嘅存在，第二就係因為佢搵咗個非常之好嘅男演員朱栢謙，仲有6號啦！當我聽到呢個組合嘅時候，我嘅壓力已經卸咗6、7成。」

詩詠更直言，有Olivia、朱栢謙及6號在身邊，唯一擔心只有自己體力，排練時發現比想像中的力量要大好多，但同步慶幸自己有練跑兩年，可以以現在狀態去接一個舞台劇。

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視后唐詩詠︱朱栢謙開心認識新朋友

至於被導演Olivia及詩詠視為演技保證的朱栢謙，對於能夠參與《妻迷》Yerma感到非常興奮，特別是看過劇本後更加喜歡，說：「知道Olivia做導演，已經非常大興趣，佢係我一個好敬重，好有能力嘅前輩。睇埋劇本之後覺得唔接唔得，張雅麗同導演傾完後改編得好好，所以決定應承。」

朱栢謙續指：「應承之後再知道女主角係詩詠覺得好開心，可以認識到新嘅朋友。係我哋排練，又或者我哋做咗，前期嘅workshop之後，更加開心我得到詩詠嘅信任，我哋有好多火花出現咗，所以我好期待真正嘅排練同埋到上台嘅時候觀眾睇吓會點睇會點睇？」



至於6號，雖然他曾參與2010一套劇場作品《黐交花園》，但當時是一大班人各出演一小段戲，所以當Olivia演邀請演《妻迷》 Yerma，真正有一個角色時，6號思考了一段時間，說：「90年代尾，我還是中學生已好鍾意甄導演的舞台劇。」

6號續稱：「機緣下之前同導演睇咗個show、交換咗電話，所以當聽到邀請我演出，我受寵若驚，但那邊廂不停思考我做唔做到，考慮咗個幾星期，有個聲音叫我試吓，唔好俾框框住自己，回想上次做演員踩過界係17年 viu劇集，係時候俾挑戰自己。」

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