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音樂才子丨55歲雷頌德移英近況曝光　妻子患癌不離不棄視繼子如己出

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 15 分鐘前

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【雷頌德／梁家玉／移民英國／亞氏保加症】55歲的音樂才子雷頌德（Mark Lui）自2018年舉家移居英國，便鮮有於幕前亮相。不過他近日於倫敦一間餐廳用膳時卻被網民巧遇，並曝光其近況。

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曾為樂壇天王天后創作不少經典歌曲、55歲的音樂人雷頌德，近日在倫敦一間泰國餐廳被網民「野生捕獲」。該名網民將兩張雷頌德於餐廳用膳的照片上載於小紅書，但網民卻似乎不太認得他，只留言詢問：

天吶我好像偶遇明星了，求問這是誰啊？跟朋友在Holborn附近的Sawadika Thai泰餐吃飯，好像是偶遇明星了，因為看vibe很像，好像是給劉德華寫過歌？？求問這屆網友這是誰啊？

照片中可見，頭戴灰色Cap帽及身穿白色衫外搭深灰色毛衣的雷頌德，於泰國餐廳與坐對面的友人一同用膳，期間雷頌德臉上未見太大表情，用手托著臉，狀似思考般。

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雷頌德近況丨妻子患癌不離棄 對繼子視如己出

雷頌德於2007年與模特兒梁家玉結婚，婚後育有兩子雷鳴（Jack）和雷響（Jazz），而愛屋及烏的他亦對梁家玉與前夫所生的兒子Sean視如己出。2017年梁家玉確診癌症，並要進行3個手術，令當時的雷頌德相當憂心。

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雷頌德近況丨用愛照顧亞氏保加症兒

為了讓妻子更專心休息，妻子休養期間，雷頌德父兼母職，幫忙帶小朋友上下課，照顧他們。即使他們其中一個兒子Jack患有亞氏保加症，雷頌德需花較多時間照顧，他亦從不言累。梁家玉曾表示見到老公的努力，令她很安心：

呢個男人仲有咩好投訴？我冇嫁錯佢！同佢相處多年，唔係為衝動而結婚，而係大家真係好愛對方。佢做到晒我嘅要求，係一個好好嘅男人，就算過幾多世再揀都會揀佢。

雷頌德於2018年舉家移居英國。為了家人有一個舒適安樂蝸，他更親自動手設計打造樓高兩層的歐陸復古風豪宅。與愛妻經歷患難後，雷頌德更珍惜眼前人，不時帶妻子享受愜意人生，並於IG分享照片。

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