母愛偉大｜趁愛子午睡偷走  失智母買6人份壽司回家  事主感動淚崩：今天我生日

【失智症／生日／母愛】對兒子的愛已成為本能。X平台網友「Jado-san」發文稱，罹患失智症的母親趁他午睡時獨自外出，買回6人份貼有「8折」、「半價」標籤的壽司拼盤。當天恰巧是事主生日，儘管母親已無日期概念，這份意外驚喜仍讓他淚崩：「這是我收過最珍貴的禮物！」貼文引發13萬網友按讚，直呼「媽媽的愛從未消失」。

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綜合日媒及《Hint-Pot》報道，日本網民「じゃどさん」於社交平台「x」發文分享，指自己母親於4年前開始出現失智症的跡象，當時父親亦因病需要照料，因此他帶著母親到醫院檢查，並於3年前被院方確認為需要照護的病人。事主之後便留在家中照顧兩老，直到父親去世後，母親病情加劇，幻覺變得更為嚴重：

雖然她目前尚未試過走失，但我不知道哪一天，她可能會出門後回不來家，因此我一般不讓她一個人出去逛街。

母愛偉大｜趁愛子午睡偷走買壽司 事主醒後感動落淚

3月17日事主午睡醒來後，忽然發現母親正在撕下壽司盒上的折扣標籤，桌上擺滿6人份的壽司，才發現她在自己睡覺時竟偷偷外出購物，而當日正是他的生日，讓他不禁感動落淚：

她已經不知道今天是什麼日子，也不知道我的生日是什麼時候。

雖然家中如今剩下他和母親兩人，但這天準備了像是全家團聚般的大份量壽司，事主推測，母親潛意識仍惦記已逝父親及遠居外地的姊姊，覺得今日似乎有點特別、像是全家人團聚的日子：「她心中彷彿全家仍在團聚」。

▲ 事主午睡醒來後，發現桌上擺滿6人份的壽司。（圖源：X@judsan12）

母愛偉大｜感人故事惹網民淚崩：滿滿的母愛

事主最終與母親分兩餐將壽司吃完，部分壽司更成隔日早餐。他感性表示：「即使她忘了我的生日，卻用行動證明愛一直都在。」暖心故事感動大批網民，不少人湧入他的社交平台留言祝福：「從中感受到滿滿的母愛」、「或許她覺得今天是個重要的日子，才會買這麼多吧」。

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同場加映｜7招護腦防失智+10大高危因素

孫永安亦引用北京大學最新一項關於「中國健康與養老調查計劃」的研究，指出阿茲海默症有10多個高危因素，當中有不少於肥胖有關，如高血壓、肥胖、聽力損失、創傷性腦損傷、飲酒、吸菸、憂鬱、缺乏運動、社交少、糖尿病等。

孫永安表示，若能夠及時改善或控制飲食和生活習慣，就能夠降低40%患病機率。以下歸納出7招護腦：

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同場加映｜4句話恐是患病先兆

北大第一醫院神經內科主任醫生孫永安和中南大學湘雅醫院神經內科主任醫生郭紀鋒，就阿茲海默症接受《生命時報》訪問，指出阿茲海默症患者最典型表現是健忘、短期記憶力衰退，尤其是對近期發生過的事情印象模糊，反而對陳年舊事的記憶深刻且清晰。郭紀鋒醫生指出，有癡呆傾向的人常會說以下4句話：

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同場加映｜拆解認知障礙症常見症狀

老人認知能力漸趨下降，不少人容易患上認知障礙症。據本港醫管局智友站資料，認知障礙症又稱「失智症」、「老人癡呆症」、「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患之統稱；也是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格，阿茲海默症為其中一種認知障礙症。

患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

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資料來源： Hint-Pot 、X@judsan12

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