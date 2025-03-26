醫療水平｜俄女模移居香港1年半突宣布回流　細數4大原因網民反應不一

【Eva Bogut/俄羅斯/移居香港/回流】俄羅斯模特兒Eva Bogut自2023年移居香港，過去曾多次在網上發文大讚香港是理想居住地，然而日前卻突然宣布決定提早回流，擬2個月後搬回俄羅斯居住，她詳述細數4大原因，包括香港整體醫療水平未如理想，引起網民熱議。

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現年30歲的Eva Bogut移居香港一年半，過往曾多次在社交平台上發文，稱自己全心全意愛上這座城市，力讚香港不但是現代化城市，而且環境優美、氣候溫和，是一個令人感到安全的地方。她原定在香港居住2年，3月11日卻突然在Instagram上宣布自己決定提前回國，準備2個月後回流俄羅斯居住；她隨後又在Telegram中以俄文詳述4大離港原因，主要和生活成本方面有關。

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移居香港｜細數4大離港原因

1. 香港沒有work-life balance

Eva Bogut認為亞洲人是名副其實的工作狂，香港人似乎完全不介意額外加班，每週工作50至60小時是家常便飯，如果拒絕上司的加班要求，對方有可能會露出難以置信的神情，甚或覺得「你係咪傻咗」，不敢相信有人寧願放假都不要這份額外收入。

另外，她指出香港午飯時間通常不計入工時，且不能經常請病假，一年亦只有14日年假，休息時間相當有限。雖然香港的平均薪水高於其他城市，但Eva認為，若因忙於工作而導致無暇欣賞人生風景，甚至難以自由支配時間，高收入就失去其意義。

2. 整體醫療水平未如理想

Eva表示，雖然香港的醫療體系確實是世界頂尖，但只適用於急症服務或重症治療水平（例如癌症治理或急症手術），雖然本地居民能夠免費使用公立醫院服務，但面對一些簡單的健康問題時，不但醫療費用高昂，醫生診斷亦較為馬虎，不會進行詳細檢查或化驗。

即使患者有醫療保險，也有很多診所表明不會接收，幾經辛苦找到接受醫療保險的專科醫生，卻會因為預約已滿而不能安排診治。

3. 生活成本過高

如果不考慮淘寶等廉價網購平台的話，Eva認為香港物價貴到沒有道理的地步。她舉例，2個平平無奇的Pizza外賣要價7,000俄羅斯盧布（約港幣648元），一條質感較好、沒有塑膠味的麵包價格約為800盧布（約港幣74元），一包香煙要1,300盧布（約港幣120元），而一個面積僅26平方米（約280呎）的微型單位月租更是要價2,000美元（約港幣15,549元）。

Eva指出，相比她之前居住過的越南或泰國等地，香港的生活成本確實高得令人匪夷所思，尤其是服務業；做一次美甲就要100元左右，植一次睫毛需要200港元，美容剪髮更高，且服務素質往往與收費不成正比。

最令她無法理解的是，在香港買一份沙威瑪（Shawarma，即Kebab中東烤肉）的價錢竟和一個新款手袋或一雙Nike運動鞋相若，在「用餐」和「時尚」之間作選擇似乎成為人生難題。

4. 港人有禮貌但冷漠

Eva直言，她從未成功與本地人成為朋友，認為香港社會大眾普遍較為封閉，加上平日忙於工作，公餘時間只會想沉浸在手機世界，而非出去見朋友、聊天、去某個地方，「用手機發短訊或打視像電話更容易。每個人都在打電話。」

她續指，香港人本身很有禮貌，但某些行為令她感到不快，例如搭電梯時，尚未等人離開便已有人湧進來；搭地鐵時乘客尚未下車，人們便爭先恐後地湧入車廂。Eva又表示，香港人會為一切事情道歉，但同時又「會暗自討厭你」，形容這座城市猶如「殭屍樂園」，人們都低頭沉浸在手機世界中，欠缺溫度及人情味。

最後，雖然生活不似如期，但Eva亦表示香港為她帶來了很多暖心的回憶，會好好記住這個地方，並寫道「香港🇭🇰會永遠在我心中」。

移居香港｜網民反應不一

Eva的告別文發布後引起網民關注，近日被轉發至各大社交平台及討論區。不少人認同其看法，紛紛表示「佢已經講得有d美化咗」、「一年半已經看清楚香港人是怎樣生活的」、「同感，香港人既禮貌只係做個樣」。

不過，亦有人質疑文中內容的真實性，「急症室幾時變免費？」、「我覺得有啲係事實但有啲亦誇張咗少少，以偏概全」，有人則推測她回流的真正原因，「搵夠咪返老家退休囉」、「响呢度搵夠，返老家起屋開士多做老闆？」、「俄烏戰爭就嚟結束，唔怕被徵兵，梗係返故鄉啦」。

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資料來源：Instagram@evamarmella、連登討論區、Facebook@大埔 TAI PO

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