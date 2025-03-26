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貓狗同行｜港鐵「貓狗同行」計劃未設寵物專用車卡　李婉玲：加強教育減低其他乘客不便

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 42 分鐘前

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港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，由於是次計劃並非寵物專用車卡，將加強宣傳教育減低其他乘客不便。（資料圖片）

港鐵將於5月1日起推出「貓狗同行」試行計劃，為期兩個月，於周末及公眾假期間，容許每名飼主攜帶一隻寵物狗或貓進入輕鐵車廂。港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲今早（26日）在電台節目表示，是次計劃需要攜帶貓狗的飼主在每卡輕鐵的尾門上下車，並要停留在車廂尾部位置，由於並非寵物專用車卡，故在進入月台範圍及車箱期間，要將寵物放入寵物專用袋，港鐵將加強宣傳教育減低其他乘客不便。

李婉玲指，目前計劃只容許小型寵物乘車，寵物袋的長闊高相加尺寸不可超過170厘米、任何一邊的長度均不能超過130厘米，而且不能使用手推車或有輪子的箱。即暫時不能帶大型貓狗，並要全程要放入寵物袋內，中途不可開啟。

問及若有貓狗便溺問題，主人是否會被檢控，李婉玲表示，會以宣傳教育為主，未有直接回應是否有罰則。她建議，乘客乘車前應先安排寵物貓狗如廁，亦可在袋內放置吸濕墊或毛巾，如不幸寵物在乘車期間便溺，應由主人在離開輕鐵範圍內，自行到合適的地方清理。

若遇有攜帶貓狗飼主的違規情況，港鐵將有權中止其行程，並要求離開車站。李婉玲強調，試行初期將加派港鐵人手，特別是繁忙時間，又會加強宣傳教育，向其他乘客解釋，以減低影響。

李婉玲表示，寵物主人可於下月11日起，在港鐵流動應用程式「MTR Mobile」申請「貓狗同行證」，同行證可於當月無限次使用，惟每張同行證只可攜帶一隻貓或狗。港鐵會在2個月試行計劃期間測試乘客安排等，如有需要將延長計劃。

香港愛護動物協會高級行為支援導師（行為及訓練） 梁雪萍在同一節目指，由於本港5、6月天氣炎熱，建議主人預早規劃行程，並盡量選擇在早上、黃昏或晚上出行。由於輕鐵範圍內多屬戶外環境，應在過程中留意寵物有沒有中暑跡象，如寵物性格比較容易受驚緊張，或是身體不適，應避免乘搭輕鐵。

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