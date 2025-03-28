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長者乘客｜長者巴士上層剪指甲擾乘客　女子勸阻無果反被揶揄：你好道德

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撰文： 王月明

發布時間： 60 分鐘前

最後更新： 59 分鐘前

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長者巴士上層剪指甲擾乘客，女子勸阻無果反被揶揄：你好道德。

乘搭巴士時應該考慮其他乘客，保持適當的安靜及衞生。

近日，有人替姐姐在Threads上傳影片，指乘搭巴士時，遇到有長者在巴士上層剪指甲，持續發出聲響滋擾乘客，她出言勸阻無果，竟遭對方駁斥，後續更無視他人繼續修剪指甲。

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長者乘客｜巴士上層剪指甲　乘客相勸遭爆粗揶揄

樓主稱事發當日自己的姐姐乘搭巴士，於上層車廂遇到1名老伯剪指甲，「本身都諗住唔影佢」，無奈剪指甲的聲響太大，遂出言勸阻。

據影片可見，1名身著紅色衫黑馬甲的老伯坐在巴士上層靠近過道位剪指甲，頻頻發出響聲，樓主姐姐表示，「你剪到成凳成底都係喎」，老伯隨即爆粗「XXXX」，並指向地下反駁道「邊到啊？」，又讓樓主姐姐「攞俾佢（車長）睇啊」，「你落去啊」。

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樓主姐姐解釋道，「我依家話咁畀你聽呢個係公德心嘅問題」，惟對方竟揶揄道「你好道德」，兩人爭論一番後，樓主姐姐仍苦口婆心相勸稱這是「公德心問題」，指甲碎會落得到處都是，質問他「乜你習慣喺巴士度剪指甲㗎？」

長者乘客｜懶理勸阻繼續磨指甲

惟老伯面對質問保持沉默，對他人的勸阻依舊不為所動，反而開始用指甲鉗的另一端開始打磨指甲；同時，凶狠地望著樓主姐姐。樓主感嘆稱，「近日終於俾我見識到『唔係老人變壞，係壞人變老』」。

據悉，為保持車內衞生及未免煩擾其他乘客，現時巴士車內廣播增加提示語：「為保持車廂清潔，請勿在車上剪指甲」。

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長者乘客｜網民：啲人好自私！

網民看過影片後，紛紛指責老伯行為，「無質素，坐公共車剪指甲，彈到周圍都係指甲碎」、「我真係好X憎人搭車剪指甲」、「喺公共場所剪指甲真係好嘔心」、「真係好核突，點解呢啲嘢唔喺屋企做？」、「啲人自私，唔想整污糟自己屋企」。

長者乘客｜乘客須知明確規定禁止在車內剪指甲

九巴乘客須知有明確規定，參考自《公共巴士服務規例》（第230A章），及為閣下和其他乘客的安全及舒適着想，應為其他乘客設想，不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為（例如高聲談話、剪指甲、大聲播放流動設備音響、用腳頂著前面椅背或將腳踏在座椅上等）。

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