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Sick問識答｜濕疹纏身春天易復發　醫生教1招遠離致敏原

醫生診症室

撰文： 黃堯姿

發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

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據香港過敏協會資料，每5個香港人，就有1人患上不同程度的濕疹問題。本港皮膚科專科醫生王慶榮指出，濕疹成因有很多，大多數與遺傳和環境有關，而當中最常被提及的「致敏原」就是誘發皮膚過敏、紅腫不適的「幕後黑手」。

濕疹兩大主要成因

皮膚科專科醫生王慶榮指出，患上濕疹一般分為內在和外在因素：

內在因素：

1. 遺傳2. 免疫力失調
  • 一般濕疹或異位性皮炎有遺傳傾向
  • 其子女同患濕疹 鼻敏感 哮喘風險較高
  • 缺乏休息、捱夜或是情緒壓力過大會誘發皮膚小毛病或痕癢

外在因素：

1. 天氣轉變2. 化學物質
  • 如溫度或濕度變化增加敏感肌膚出現痕癢的情況
  • 皮膚長期接觸化學物質會誘發濕疹

很多人經常混淆一般皮膚敏感和濕疹的症狀，兩者同樣會出現紅腫痕癢。王慶榮醫生解釋，病人有短暫性皮膚痕癢或紅疹可以稱為皮膚敏感，短則數天，長至持續數星期內都有可能發生。而醫生在診斷濕疹時會基於以下基本條件：

  • 長期痕癢，持續數個月或是以年計算。
  • 病發年紀偏小
  • 家族有過敏病歷
  • 出現痕癢和脫皮，尤其是關節位置常見。濕疹初期的症狀是皮膚乾燥，而隨著環境和天氣因素刺激，痕癢有機會加劇，患處可能會紅腫，甚至「出水」。

皮膚過敏2大元兇

塵蟎：

王慶榮醫生提到，濕疹與塵蟎有莫大關係，故建議濕疹患者日常使用的枕頭套或床單要定期更換。衣物方面，有皮膚敏感傾向的病人最好選用純天然100%純棉的內衣物，能夠有效減低對皮膚的刺激，避免羊毛或人工纖維等物料。

海鮮類：

飲食方面，食物敏感亦有可能誘發濕疹，尤其是初生嬰兒或幼童會較容易出現食物敏感誘發濕疹的情況。雖然成年人濕疹未必與食物有直接關係，但當大量進食同一種食物，如海鮮，組織胺會積聚在體內誘發敏感。皮膚會相應出現痕癢、紅腫，嚴重會出現潰爛等。王慶榮醫生指出，過敏情況因人而異，難以一概而論。

總括而言，要避免過敏離不開2大飲食原則

  • 進食天然食物
  • 減少進食加工食物如醃製食品，如罐頭類、色素、味精、防腐劑等容易讓濕疹惡化的加工物

 

撰文：黃堯姿

攝影：林君茹、陳健珊

監製：黃存新

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