職場技能｜拍賣達人充當藝術偵探　為藝術品增值追尋拍品身世之謎

▲ 職場技能｜拍賣達人充當藝術探偵小隊 為藝術品增值追尋拍品身世之謎（iStock圖片）

最近忙着製作拍賣圖錄，除了把作品的基本資料，包括尺寸、形式、題識等記錄下來外，也需要花不少時間去查書、查資料，翻查作品的創作歷史和來源等。

因此，每季拍賣我必定會做的事情，就是前往中央圖書館10樓的藝術資源中心。我一般需在圖書館逗留一整天，盡量翻查館內書畫書籍，試圖找出我們徵集回來的作品中，有沒有在書籍或畫冊上曾經出版。

一般來說，曾經出版過的作品的價錢是會比較好的，原因有三︰

第一，有書籍或者畫冊出版，尤其是曾在學術書籍、博物館刊物或權威出版社刊登過的話，代表着這件作品在畫家的藝術生涯中，是屬於比較重要的。這是直接能給我們藝術市場從業員和買家非常直接的指標。

▲ 很多時候，畫廊為畫家進行展銷買賣時，也會為作品製作展覽圖錄以便銷售。拍賣公司亦然。（iStock圖片）

第二，很多時候，畫廊為畫家進行展銷買賣時，也會為作品製作展覽圖錄以便銷售。拍賣公司亦然。倘若從這些圖錄中找到作品，便能證明某畫廊或某拍賣公司曾經手過這件作品，能夠證實作品的來源，甚至展覽的紀錄。

第三，有些收藏家及鑑賞家亦會為他們的收藏或曾經手過眼的作品出版或著錄。如果是重要收藏家或鑑賞家的書籍的話，除了能說明來源以外，也可以對作品的真偽提供他們的意見。對藝術品買賣來說，所謂的「流傳有序」是極為重要的。一件作品來源清晰，是能夠給予買家很大信心的，亦能夠提升作品的價錢。

▲ 製作拍賣圖錄時，我每次都會像偵探一般，在圖書館翻書倒櫃。（iStock圖片）

對於一個拍賣從業員來說，為公司及賣家帶來最大的收益，是我最重要的工作之一。因此，我每次都會像偵探一般，在圖書館翻書倒櫃，又請圖書館員幫忙把倉庫和館外倉庫的圖冊都拿出來，不放過任何找到出版的可能性。雖然有時翻查過百本書後，都不一定能找到一件，但每當找到了，的確能帶來很大的成就感，也能證明我們徵集到好作品。

本文原刊於《香港經濟日報》副刊，題為《為藝術品增值的探偵小隊》；作者譚又維現任佳士得香港中國書畫部專家兼助理副總裁，在拍賣行業工作超過10年。

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