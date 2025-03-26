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旅遊品牌｜理大研究倡建大灣區旅遊品牌　成立跨區域單位推動品牌建設

港聞

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 41 分鐘前

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理大研究倡建大灣區旅遊品牌，成立跨區域單位推動品牌建設。（梁偉榮攝）

理大酒店及旅遊業管理學院進行一項研究，探索發揮大灣區各城市的優勢，建設綜合旅遊集群品牌的策略及潛力。研究建議整合大灣區內各城市優勢，成立跨區域單位推動及協調大灣區旅遊集群品牌的建設，包括與航空公司、旅行社、酒店等聯合推出多目的地優惠套票。

團隊2023年起進行研究，採用混合研究方法，分析大灣區內各城市的旅遊特色、優勢及旅客體驗，包括實地考察大灣區11個城市，了解當地旅遊資源，如旅客服務、互動及景點；並以大數據分析在網上平台收集的約20萬則旅客評論，掌握他們的意見及取向。團隊亦訪問182 名本地居民、相關官員及文化及旅遊業界人士，搜集不同持分者的觀點。

項目首席研究員、理大酒店及旅遊業管理學院教授洪琴指，大灣區憑獨特的地理位置、經濟活力和文化資源，近年迅速崛起成為重要的旅遊目的地。惟區內城市目前主要專注於建立自己的品牌形象，整體區域品牌相較模糊，而大灣區需要建立清晰、有凝聚力且獨立的目的地品牌，區分開區域旅遊集群與其他目的地，充分展示大灣區特色，吸引更多旅客。

研究為大灣區旅遊集群提出了品牌架構，平衡城市特色及整體地區前景為目標。團隊建議整合區內各城市的優勢，提供多元化旅遊行程及服務選擇，如以探索歷史遺產為目標，可覆蓋香港的鐘樓、江門的開平碉樓等地標；偏好自然生態則可前往觀賞肇慶的喀斯特地貌、惠洲的海岸線等風景；兒童友善行程則可包括香港迪士尼樂園、海洋公園及長隆水上樂園、野生動物世界等適合家庭出行的景點。

研究亦建議成立跨區域單位推動及協調大灣區旅遊集群品牌的建設，並通過多面向的營銷提高公眾對大灣區品牌的關注，特別強調旅遊集群的緊密連貫性及豐富體驗。團隊建議，透過數碼營銷手法，如社交媒體推廣及與網紅合作等，開拓年輕旅客族群；同時可配合線下策略，包括與航空公司、旅行社、酒店等聯合推出多目的地優惠套票，及在不同城市輪流舉辦主題活動或嘉年華等。

項目首席研究員、理大酒店及旅遊業管理學院教授洪琴（梁偉榮攝）

洪琴透露，各地一向有就旅遊相關工作聯繫，惟未達到「成立品牌」的程度，今日將向政府提交研究報告。至於品牌將何時落地，洪指難以估計，但各地政府「做事好快」，如落實推行品牌，有關工作應不會太慢。

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