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移民加拿大｜移加90後港人續簽被拒無限期失業　慘遭同行嘲笑深夜爆喊反撃：忍夠了

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撰文： 王月明

發布時間： 43 分鐘前

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熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【加拿大 / 開放式工作簽證 / 港人救生艇計劃】加拿大於2021年向香港推出「救生艇計劃」，讓合資格港人申請3年開放式工作簽證（OWP），惟近年加拿大移民局審批永居程序嚴重滯後，導致不少移居加拿大的港人面臨工作簽證到期但仍未獲批永居，陥入進退兩難局面。

日前，一對移加的情侶YouTuber拍片稱陷入簽證續期被拒而一夜失業，其遭遇不但沒獲得同情，更慘遭同樣移加YouTuber「落井下石」，暗指該90後情侶只顧享受，沒盡力準備簽證事宜，更表示：「怨得邊個？」。

生活壓力｜網民熱議香港月入2萬以下無法生存？　1關鍵原因決定「生存」vs「生活」

港人救生艇計劃移居加拿大的申請自去年起開始出現停滯，其獲批永久居民（PR）人數及每年獲發配額人數逐漸減少。據當地移民局日前公佈，預料現存大部分已申請PR的港人處理需延至2027年後才能完成。

香港開放式工作簽證（HKOWP）有3年期限，其申請人需於期限内在當地全職工作至少一年，或纍計1560小時的兼職工作經驗，方可遞交申請永居。儘管當地政府推出簽證延期措施給已申請PR行Stream A（升學途徑）或Stream B（工作途徑）的港人，但萬一延期失敗，申請者便要即時停工，以及無法隨意出入境。

港人救生艇計劃｜申請續簽慘遭拒絕 無限期停業

日前，移居加拿大的港人YouTuber Brandy發佈影片，指自己與女友的簽證延期申請慘遭拒絕，一夜失業令他們深感彷徨。隨後兩人立即向當地議員求助，希望移民局能重新審視個案，未料上訴申請再次被駁回。

兩人困境引來引來眾移加港人關注，可是卻有網民指出Brandy早在2022年初已到埗加拿大，按理2023年中便可以完成「儲鐘」申請PR，所以很多人都以爲他早已成功「上岸」。

還有網民認爲Brandy自移加以來的行爲舉止極具爭議，身爲為咖啡師的他在「儲鐘」期間就頻頻轉工，給人感覺不夠踏實，另一方面他又時常表示自己入不敷支，但又選擇居住於高租金地帶的多倫多Downtown，其後更是與女友美美一齊搬到生活指數更高的溫哥華。

搬到溫哥華後，兩人繼續往日「Chill」（輕鬆）貫的生活態度，租賃SUV代步，又齊齊做矯視，與形容的入不敷支十分矛盾。

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港人救生艇計劃｜申簽被拒兼慘遭同行暗諷

Brandy與美美自公開延簽證被拒延後后，惹來同樣移加的YouTuber KO阿佬（史丹利）就事件「抽水」，史丹利於Threads暗諷表達，「如較早來到正正常常有份工作，儲夠鐘已獲得PR在手。

但有些人沒好好準備，享受生活，沒有盡全力，沒有為未來做好準備，到頭來比後來者更遲成功，怨得邊個？」，並批評兩人只顧享受兼毫規劃。他又繼續暗諷Brandy是弱者，靠賣慘來博關注及支持，指：「在這個弱者成功時代，反而會獲得更多支持，除了掌聲之外，更有實質的金錢支持」。

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港人救生艇計劃｜美美深夜爆喊回應：忍夠了

面對同行的冷嘲熱諷，Brandy及美美不禁在凌晨拍片反擊。哭到兩眼通紅的美美直言，該名YouTuber（即士丹利）已不是第一次惡意恥笑和嘲諷他們，表示不明白為甚麼對方口裡說着支持年輕人，卻做出這樣極具針對性質的行為。

美美於影片解釋，他們常在鏡頭前表現出來的Chill，其實是想給大家呈現一個無論發生甚麼事，都可以解決到的形象，「但好多人以為chill等於唔努力，我想講嘅就係大家都有努力，如果大家係友善咁畀意見，我哋係會去睇去諗（反思），而唔係好似佢咁陰啲陰啲去笑我哋，突顯自己有幾咁努力。」

二人還在影片重申，沒有錯交或漏交任何文件，被拒絕的原因出於移民局積累太多申請，「佢哋仲未開我哋嘅file，所以我哋先做唔到啲咩，亦都唔會預計到。」同時，Brandy亦強調自己有努力工作，但曾因公司倒閉失業3個月，並非他人所想的不夠踏實，希望對方「唔好主動去傷害人」，道歉與否也沒分別，「其實你已經傷害咗我哋」。

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