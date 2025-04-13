手機安全｜專家指從不熄手機易被竊個人資料　手機應多久關機一次？

▲ 專家指從不熄手機易被竊個人資料！手機應多久關機一次？

【手機安全/iPhone安全】現今世代人人機不離手，基本上24小時不會關機，不過美國國家安全局（NSA）建議每隔一段時間應該關機1次，這除了可清除系統垃圾外，還可以減低駭客入侵的風險，以防個人資料遭竊取！究竟應該隔多久關機一次呢？

▲ 手機唔關機易被竊個人資料，專家建議每隔咁多日就要熄1次！

手機安全｜防駭客入侵竊取個人資料 隔咁多日就要關機1次

美國國家安全局在2024年發布一份安全指南，表示不論是iPhone還是Android，每周都需要關機一次，透過重新啟動，可以清理系統內的暫存垃圾，提高效能，同時更可以減低「零點擊攻擊」（Zero-Clivk Exploit）的風險，這類攻擊不需要使用者點撃惡意連結或下載任何可疑檔案，駭客只需要透過手機漏洞便能入侵裝置，盜取個人資料、通訊內容，甚至遠端操控手機，要防止被駭客入侵，就需要定期關機。

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手機安全｜公眾USB充電站同樣危險

另外，美國國家安全局也建議藍芽與Wi-Fi應在不使用時關閉，尤其是Wi-Fi，最好定期刪除不再使用的網絡連線，以防駭客透過未受保護的網路入侵手機。公共場所提供的USB充電站亦藏有風險，駭客可能會利用充電點竊取個資，或植入惡意軟件，如果在街外需要充電，最好使用個人行動電源。除此之外，美國國家安全局也建議用戶定期更新手機作業系統，手機使用起來能夠更為暢順。

美國國家安全局強調，駭客的招數不斷變化，做好手機安全防護非常重要，因此每周關機一次，養成良好的資訊安全習慣，才是保障個人資料的最佳方法。

iPhone WiFi｜專家建議出門後做3步 保障自己

要避免落入駭客陷阱，專家建議大家離開屋企後做以下3步，點擊大圖即睇如何設定：

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同場加映：10大熱門4字密碼最易被盜

根據日本媒體《livedoor news》的報道，在0000至9999的「4位數密碼」選擇中，共有一萬個組合，而研究人員從曾經洩漏的340萬個密碼中，發現有一些號碼「老是常出現」！

頭十名熱門「4字密碼」如下：

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