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港投公司｜許正宇：自成立以來已投資逾90項目　每投資1元拉動4元市場資金跟投

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

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財經事務及庫務局局長許正宇。（梁偉榮攝）

財經事務及庫務局局長許正宇稱，港投公司自2022年成立以來，已投資超過90個項目，截至今年3月，港投公司每一元的投資，拉動了超過四元的市場長期資金跟投。

許正宇今日在立法會回應口頭質詢時指，港投公司投資的重點主題包括硬科技、生命科技、新能源和綠色科技等，以投入的資金計佔比分別為56%、16%和11%。

他表示，港投公司2025年的重點策略之一，是繼續深耕三大核心主題，即硬科技、生命科技、新能源和綠色科技，並把握其衍生的周邊投資機會，包括「跨領域」的應用。港投公司亦着重助力前沿技術更快落地、更多應用，讓創新性、顛覆性的科研成果可以走進市場、服務社會。

被投企業資料不公開 許正宇：涉敏感資料

新民黨議員何敬康指政府雖提到港投公司已投資超過90個項目，但完全沒有公開被投資企業的名稱、持股比例及單項投資金額的數據，有欠透明度，問到將來會否公佈有關數據。

許正宇回應稱，環顧其他海外的一些主權基金，雖然會就個別項目進行宣傳，但都不是所有投資項目會作披露，因為裏面涉及比較商業敏感的資料，及有些前沿科技屬敏感的材料，「所以是否要完全披露，我相信應該是因事而宜。」

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