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啟德七欖2025｜首次啟用主場館的士落客區　增設巴士專線往尖沙咀

港聞

撰文： 王詩穎

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

國際七人欖球賽比賽期間，會首次啟用啟德主場館的士落客區，而運輸署特別設立SP2A路線前往尖沙咀諾士佛台。（陳靜儀攝）

國際七人欖球賽周五（28日）起，一連三日首次在啟德體育園主場館舉行，預料每日有超過四萬名觀眾入場。比賽期間，會首次啟用啟德主場館的士落客區，而運輸署特別設立SP2A路線前往尖沙咀諾士佛台，同時調整SP10往港島區的巴士路線，方便遊客消遣。

啟德體育園總監（策略發展）鄧竟成表示，屆時不設泊車位，建議使用公共交通工具，避免使用私家車。而主場館的的士落客區將首次使用，屆時該站「只落不上」，如要乘坐的士，要使用宋皇臺道的的士上落客區。

啟德體育園總監（策略發展）鄧竟成（陳靜儀攝）

運輸署總運輸主任冼佳慧表示，預計不少人到港島及尖沙咀消遣，增設SP2A路線往尖沙咀，會途經尖沙咀諾士佛台；至於SP10往銅鑼灣灣仔中環的巴士，則會調整路線，方便前往SOHO區，不過屯門線則會取消。

她又透露，3月21日與業界會面，視察過主場館的士落客區和宋皇臺道的士上落客區，並已通知的士站開放時間，同時有一個的士業界即時通訊平台，發放的士站實時情況，了解的士站等候客人人數。

啟德體育園自開幕之後接連有「甩轆」事件，政府亦要園方建立發言人制度。鄧竟成表示，「我今天坐在這，代表啟德體育園擔任發言人。」他強調不斷累積經驗，與市民大眾和公眾的溝通，會抱著持續改善的心態，一直很有信心越做越好。

嚴肅處理違法情況

他表示，所有活動參加者需要顧己及人，遵守場地規則，特別提醒「如果有違反場地規則甚至違反香港法律的情況，啟德體育園會嚴肅處理。」

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