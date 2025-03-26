公院收費改革｜林哲玄倡擴展資助範圍避免大病致貧　為昂貴治療項目封頂

▲ 醫療衛生界議員林哲玄關注現時慢性疾病藥物昂貴，倡擴展資助範圍。（資料圖片）

【醫務衞生局 / 公立醫院 / 急症室 / 加價】公營醫療收費改革方案昨日出爐，每名病人每年住院及門診費用設1萬元上限的「封頂機制」。醫療衛生界議員林哲玄今日（26日）在立法會會議上提出口頭質詢，他關注現時有不少治療慢性疾病的藥物相當昂貴，但均屬自費藥物，詢問政府會否擴展資助範圍。

▲ 盧寵茂表示，政府已增加資助予需要昂貴藥械的病人，避免市民因大病致貧。（資料圖片）

盧寵茂：所有項目收費封頂未必可行

醫務衛生局長盧寵茂回應指，醫療技術日新月異，嶄新的藥械及治療技術十分昂貴，在現時公營醫療資源緊絀的情况下，劃一為所有相關項目收費封頂未必切實可行，又稱要應對醫療系統面對的挑戰，要持續改革。在考慮將藥物納入資助範疇時，要考慮分擔成本、市民負擔能力等因素，也要視乎新藥的成本效益。

盧寵茂表示，要改革醫療體系，同時亦應增加私營醫療系統的收費透明度。政府已就此完成顧問報告，計劃今年稍後就相關立法建議進行諮詢。當局已邀請醫療衞生界7間主要機構，包括香港醫學專科學院、衞生署、醫院管理局、香港中文大學醫學院，以及香港私家醫院聯會等，成立「醫學實證與臨床卓越研究所」（醫卓所），以實證為本制訂臨床指引，研究建立公私營醫療服務質素及效益基準，期望最近一至兩個月開展首次會議。

▲ 醫衞局已成立「醫學實證與臨床卓越研究所」研究建立公私營醫療服務質素及效益基準。（資料圖片）

成立研究所 提升公私營醫療服務質素

問及當局有否考慮為市民設立用於支付共付費用的個人或家庭醫療戶口，並在公營醫療機構設立與自願醫保計劃賠償額掛鈎的優等住院和日間收費服務。盧寵茂表示，政府樂意聆聽社會各界及持分者意見，並研究相關做法的可行性。當局已強化各項安全網措施，亦增加資助予需要昂貴藥械的病人，避免市民因大病致貧，又歡迎持分者就長遠醫療融資安排提出建議，期望市民多參與討論。

林哲玄又指，由於部分長期住院病人的開支，較入住政府買位的安老院舍2萬多元的支出低，擔心或會出現漏洞，令少數人濫用醫院資源，將已無醫療需要的長者繼續留在公立醫院。盧寵茂回應指，封頂機制需要市民作出申請，而要求申請的主要目標是防止濫用，表示在申請過程中會評估病人的臨床狀况，如適合出院的病人，院方就不會接受相關申請。

▲ 醫衞局已成立「醫學實證與臨床卓越研究所」研究建立公私營醫療服務質素及效益基準。（資料圖片）

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