誠邀參加｜「TOPick親子及TOPSchool搜尋器」焦點小組訪談　送$200超市禮券

為了解各位家長用戶瀏覽「TOPSchool學校搜尋器」及「TOPick親子」的習慣及喜好，TOPick新聞現邀請閣下參加「小組訪談」，完成訪談後將送$200超市禮券以作感謝!

對象：

學前兒童家長/孕婦 (小朋友屬於0-2歲)

幼稚園學生家長 (小朋友屬於3-5歲)

小學生家長 (小朋友屬於6-12歲)

參加者需於小組訪談前，試用「TOPSchool學校搜尋器」的APP及電腦Desktop網頁版本。

▲ TOPSchool HKET APP入口

舉辦日期：2025年4月15-17, 28-30日 (其中一日)

討論時長：2小時左右 (視乎小組人數)

形式：親臨香港經濟日報鰂魚涌辦公室 (鰂魚涌港鐵站C出口)

報名截止日期: 2025年4月6日

有興趣參加者，歡迎填妥報名表，獲選者將有專人以Whatsapp個別聯絡及安排訪談事宜。

條款及細則：