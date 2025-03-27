誠邀參加｜「TOPick親子及TOPSchool搜尋器」焦點小組訪談 送$200超市禮券
升學教育
發布時間： 2025/03/27 17:28
最後更新： 2025/03/28 11:16
為了解各位家長用戶瀏覽「TOPSchool學校搜尋器」及「TOPick親子」的習慣及喜好，TOPick新聞現邀請閣下參加「小組訪談」，完成訪談後將送$200超市禮券以作感謝!
對象：
- 學前兒童家長/孕婦 (小朋友屬於0-2歲)
- 幼稚園學生家長 (小朋友屬於3-5歲)
- 小學生家長 (小朋友屬於6-12歲)
- 參加者需於小組訪談前，試用「TOPSchool學校搜尋器」的APP及電腦Desktop網頁版本。
舉辦日期：2025年4月15-17, 28-30日 (其中一日)
討論時長：2小時左右 (視乎小組人數)
形式：親臨香港經濟日報鰂魚涌辦公室 (鰂魚涌港鐵站C出口)
報名截止日期: 2025年4月6日
有興趣參加者，歡迎填妥報名表，獲選者將有專人以Whatsapp個別聯絡及安排訪談事宜。
|學前兒童家長/孕婦 (小朋友屬於0-2歲)
|【點擊此報名】
|幼稚園學生家長 (小朋友屬於3-5歲)
|【點擊此報名】
|小學生家長 (小朋友屬於6-12歲)
|【點擊此報名】
條款及細則：
- 為確保訪談方向正確，請參加者如實填寫所需個人資料，以確保符合訪談目標對象。
- 如訪談當日發現參加者不符合目標對象，TOPick有權拒絕閣下參加訪談，敬請留意。
- 報名表格需上載小朋友出世紙/學生證/手冊 (只需顯示出生年份即可，其餘資料可隱藏)等相片，以茲證明符合問卷目標對象。
- 如有任何爭議，香港經濟日報集團及TOPick新聞保留最終決定權。