  • 17°C
香港時間：2025329日 (六) 12:05

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 緬甸地震 啟德七欖2025 DSE2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

誠邀參加｜「TOPick親子及TOPSchool搜尋器」焦點小組訪談　送$200超市禮券

升學教育

發布時間： 2025/03/27 17:28

最後更新： 2025/03/28 11:16

分享：

分享：

熱門 緬甸地震 啟德七欖2025 DSE2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

為了解各位家長用戶瀏覽「TOPSchool學校搜尋器」及「TOPick親子」的習慣及喜好，TOPick新聞現邀請閣下參加「小組訪談」，完成訪談後將送$200超市禮券以作感謝!

對象：

  • 學前兒童家長/孕婦 (小朋友屬於0-2歲)
  • 幼稚園學生家長 (小朋友屬於3-5歲)
  • 小學生家長 (小朋友屬於6-12歲)
  • 參加者需於小組訪談前，試用「TOPSchool學校搜尋器」的APP及電腦Desktop網頁版本。

TOPSchool HKET APP入口

舉辦日期：2025年4月15-17, 28-30日 (其中一日)

討論時長：2小時左右 (視乎小組人數)

形式：親臨香港經濟日報鰂魚涌辦公室 (鰂魚涌港鐵站C出口)

報名截止日期: 2025年4月6日

    有興趣參加者，歡迎填妥報名表，獲選者將有專人以Whatsapp個別聯絡及安排訪談事宜。

    學前兒童家長/孕婦 (小朋友屬於0-2歲)【點擊此報名】
    幼稚園學生家長 (小朋友屬於3-5歲)【點擊此報名】
    小學生家長 (小朋友屬於6-12歲)【點擊此報名】

    條款及細則：

    • 為確保訪談方向正確，請參加者如實填寫所需個人資料，以確保符合訪談目標對象。
    • 如訪談當日發現參加者不符合目標對象，TOPick有權拒絕閣下參加訪談，敬請留意。 
    • 報名表格需上載小朋友出世紙/學生證/手冊 (只需顯示出生年份即可，其餘資料可隱藏)等相片，以茲證明符合問卷目標對象。
    • 如有任何爭議，香港經濟日報集團及TOPick新聞保留最終決定權。

    最高瀏覽

    旦哥嫁女︱鄭丹瑞大女鄭瑤出嫁　女婿Jacob被稱「翻版黎明」背景猛靚Package
    旦哥嫁女︱鄭丹瑞大女鄭瑤出嫁　女婿Jacob被稱「翻版黎明」背景猛靚Package
    2025預言｜蘇民峰曾預言日本有危機　東北這3地多災難仲有呢度係病位！
    2025預言｜蘇民峰曾預言日本有危機　東北這3地多災難仲有呢度係病位！
    急症室最長等候時間（03月29日 時間04:05）
    急症室最長等候時間（03月29日 時間04:05）
    香港小姐︱TVB小花秘戀富三代入住$4億獨立屋 　準百億新抱遊艇慶祝生日
    香港小姐︱TVB小花秘戀富三代入住$4億獨立屋 　準百億新抱遊艇慶祝生日
    2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？
    2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？