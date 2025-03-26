北都發展｜內地社交平台現大量招聘建築工人廣告惹關注　甯漢豪：須經內地勞務企業

▲ 發展局局長甯漢豪。（梁偉榮攝）

政府正全力推動北部都會區發展，發展局局長甯漢豪表示，當局有透過特區政府駐粵經濟貿易辦事處在內地的社交媒體，及透過發展局的官方微博，發放有關北都發展的資訊，做好各方面的宣傳工作。

甯漢豪：不容有人以北都之名進行非法活動

對於早前有人在北區一帶山頭插上多支標有「香港北部都會新區土石方工程項目」字樣的旗幟。發展局局長甯漢豪今日在立法會表示，發展局已公開澄清，有關旗幟並非由政府部門放置，她強調不會容忍個別人士以北都之名，誤導公眾，甚至進行非法活動，強調如果進行以上情況，必會採取果斷行動，公開發旅正確的資訊，以及跟其他部門包括警方，採取適當行動。

選委界議員陳月明引述報道指，有內地社交網絡平台出現大量有關北部都會區工程招募內地建築工人的廣告，當中涉及「黑中介」向應聘工人騙取中介費的非法行為。關注會否就此展開調查，又問政府有否就北都發展項目在內地招聘工人。

甯漢豪回應稱，目前輸入勞工的審判當中，包括在北都進行的工務工程項目，有涉及內地勞工。她指，有關輸入計劃對總承建商及分判商都有嚴謹要求，如果僱主準備從內地輸入勞工，必須經過內地的勞務企業招聘。

多名議員促政府增加發佈消息的透明度，例如在網頁及早主動澄清假消息，令官民溝通更暢順。民建聯議員陳勇建議可否在現場設立圖畫或指引，讓市民更了解建設的進度。

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