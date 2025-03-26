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非法代孕丨50歲男花逾90萬　借代母誕雙胞胎　少女植入胚胎時年僅16歲

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【代孕／雙胞胎／孕母】廣州有代孕機構近日被曝光提供非法代孕服務。一名17歲的彝族少女當「代孕媽媽」，為一名50歲的江西籍男子生下了雙胞胎。據內媒報道，該少女在中山市小欖人民醫院分娩。中山相關部門近日確認事件屬實。

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內地知名的「打拐志願者」上官正義在微博上發文稱，廣州出現了非法的代孕產業鏈。一家當地代孕機構為客戶提供卵子和代孕服務，甚至可以指定胎兒性別。在與該公司接觸後，對方為了吸引他成為「客戶」，主動提供了以往完成的協議作為參考。

少女植入胚胎時年僅16歲

上官正義透露，其中一個案例涉及一名2007年5月出生的17歲涼山彝族自治州女孩，為一名50歲的江西永新籍男子在今年2月2日於中山市小欖鎮產下雙胞胎。這意味著在胚胎植入時，該少女只有16歲。據該公司業務員介紹，由於男方是指定的雙胎，最終支付的總費用超過90萬元（人民幣，下同）。男方表示，他對於代孕媽媽年齡尚未成年一事並不知情。

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上官正義指出，涉事公司的業務員稱，卵子的價格根據供卵者的學歷有所不同，本科學歷的卵妹價格為10萬元，而研究生學歷的卵妹則為15萬元。單胎和雙胎的佣金價格也有所不同，單胎的佣金在18-20萬元之間，而雙胎的佣金則在20-24萬元之間。上官正義強調，近年來從事代孕的彝族女性比例非常高，並逐漸向未成年群體擴展。

據了解，該少女在廣東佛山的一家名為「和美家婦產醫院」的醫療機構進行產檢，而生產的醫院則是中山市小欖人民醫院。她以「妻子」的身份偽造出生證明，完成新生兒落戶。

知情人士透露，當時該女孩來到醫院時已經臨盆，她提供了孩子父親的相關信息，堅稱並未遭到脅迫，並完成了人臉識別。中山市衛生健康局在得知此事後，已經前往醫院展開調查，並表示會在核查後第一時間向公眾通報。

同場加映丨自然懷孕必戒5陋習

註冊中醫師葉浩賢曾接受訪問時指出，有意生育的準父母必須戒掉生活陋習，避免接觸刺激性物質影響體內荷爾蒙分泌。綜合出以下5招，從日常起居生活著手，增加自然懷孕成功率。

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1. 戒煙酒：煙酒會刺激體內荷爾蒙分泌異常，降低懷孕機率。

2. 早睡習慣戒夜瞓：每晚約11時左右睡覺最為理想，每晚6-7小時睡眠。維持好的睡眠質素亦有助生育，睡醒會感覺精神飽滿的狀態才算是合格的睡眠。

3. 肥胖人士宜減肥

4. 計算排卵期

5. 保持心情平和：多次行房但未能成功的夫婦，切忌氣餒或心急，保持正面會增加成孕機率。

備孕女士5大注意事項

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