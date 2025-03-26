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先進療法︱港大醫學院：內地引CAR-T治療成功治末期骨髓瘤　別院校「模仿外地產品」無法保障品質

港聞

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

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港大醫學院表示，成功以CART-T產品治療多發性骨髓瘤，為全球首例。（陳展棋攝）

港大醫學院表示，去年年底起與內地藥廠合作，成功為40多歲患者患末期多發性骨髓瘤患者進CAR-T治療，至今成效理想，為本港首宗案例。

對於有院校自行研發CAR-T產品治療血癌，港大內科學系教授鄺沃林指，其CAR-T產品經國家藥監局認證，但其他院校自行研發未能保障品質，亦認為有公平性問題，會交由藥廠製作，不會自行研製。

鄺指，自行研發產品如「醫唔好」，無法解答治療問題誰屬，認為不利病人權益及可持續性發展，「作為大學係需要自主研發，但唔應該是模仿製造；醫生責任唔係製造產品，唔能夠有呢個責任，因為無咁嘅本事。」

今次研發產品由內地一間藥廠生產，針對一種名為BCMA的靶點，透過經「指定患者藥物使用計劃」引入本港，由收集病人細胞至運抵本港，共約3至4星期。港大醫學院副院長（研究）謝偉財表示，產品未經衞生署先進療法製品註冊，是否於本港透過「1+機制」正式註冊，需要視乎藥廠意願。

謝偉財指，外國有其餘兩個產品有針對為BCMA靶點治療多發性骨髓瘤，但藥廠未有計劃投放於本港。港大內科學學系名譽臨床副教授沈佩妍表示，花費數月時間才能引入治療，並需通過海關認證。

年底接受治療的多發性骨髓瘤病人C先生，患上該病已多年，近年因腫瘤生於盤腔，引致無法控制大便，形容達9級痛楚，「坐又唔係訓又唔係」；

團隊指，已用盡方法治療C先生，CART-T是終極手段，終成功令病人康復。主診醫生坦言，若C先生非接受CAR-T治療，無法存活至今。

中大醫學院早前受訪時表示，以自主研發CAR-T治療急性淋巴白血病復發，臨牀試驗已有5名病人接受CAR-T細胞治療，當中4人已出院。中大實驗室製造CAR-T細胞毋須運送海外生產，製作時間亦縮減。

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