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居屋｜何永賢：今年起推售居屋不附廚房灶台、晾衣架　研於小單位採用開放式廚房

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 47 分鐘前

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何永賢表示，今年起推售居屋不附廚房灶台、晾衣架。

多名啟德啟欣苑業主收樓後才得知單位採用預製組件，不能夠更改廚房及廁所間隔，有業主因單位的實用性大減決定撻訂。有議員關注居屋的設計，房屋局回應指，今年起推售居屋不附廚房灶台等居民多數認為無需要的設施。

預製廚廁執修　較傳統少50%

經民聯梁文廣今日（26日）在立法會會議提出口頭質詢，關注當局會否就公共房屋的室內設施進行檢討。房屋局局長何永賢指，使用廚房及廁所預製組件的效果理想，執修清單上涉及廚房與廁所的問題，如漏水、「瓦仔」鋪設不完備的情況，比傳統現場施工少50%，證明預製組件是「好嘢」，當局會多加解説。

她續指，今年起推售的居屋不設間隔，當局將移除居民多數認為無需要、又與規例要求無關的設施，包括廚房灶台及晾衣架，舉例指有市面上晾衣架有坐地或入牆設計，可交由戶主選擇；而供水系統等受法例規管的設施，則需完成後才交給業主。

房屋局局長何永賢。（資料圖片）

至於會否增加開放式廚房户型單位供應，何永賢回應指，廚房設計是配合一般市民以明火煮食的習慣及相關條例，提供4面防火間隔牆及防火門，當局明白社會對廚房配備有新要求，會積極研究在小型單位採用開放式廚房，並增自動灑水系統等設備，令居屋設計更與時並進。

選委界李振強關注採用預製組件為何能提升建造質素。何永賢指，房委會項目一棟樓宇已有800多個單位，如每個單位的廚房及廁所都由工人現場施工，監管上有困難；房委會20多年前已引入立體廚房及廁所組件，有豐富經驗，可減省30%以上人手及減少材料浪費。

何永賢強調，房委會設計居屋單位一向採用樸素實用方針，以簡約、可持續發展及安全為基本設計原則，並盡量向業主提供最大彈性。她又表示，任何建築方法均按一貫品質要求檢測、安裝及驗收程序，若業主日後對單位有任何改動限制，均與項目採用的建築方法無關，而是涉及單位的結構設計。

居民將不再附設廚房灶台及晾衣架。（資料圖片）

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