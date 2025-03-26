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瓊港合作｜瓊港簽合作備忘錄　支持兩地旅遊、航空業界推「一程多站」聯營產品

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 59 分鐘前

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李家超和在博鰲創業和工作的香港青年交流。（李家超Facebook圖片）

特首李家超今日在海南見證瓊港簽署合作備忘錄，涵蓋5大範疇，旅遊方面，支持支持海南和香港旅遊、航空業界推出「一程多站」聯營產品，並推動外國旅客經香港便利中轉到海南。

瓊港合作備忘錄涵蓋經貿投資、金融、數據流動、旅遊、人才交流共五個領域的深度合作。經貿投資方面，將實現兩地產業鏈供應鏈協同，合力開拓面向東盟的區域性大市場，並支持香港在海南建設高端消費品品牌加工廠等。

李家超下午和在博鰲創業和工作的香港青年交流。他引述在海南開旅遊公司的港青表示，正聯同多間旅行社研發新的旅遊路線和產品，加入香港購物和海南海邊度假行程，並融入非遺元素。加上備忘錄提及有便利入境政策，可為海南帶來更多國際旅客，更容易做到「一程多站」。

李家超和在博鰲創業和工作的香港青年交流。（李家超Facebook圖片）

瓊港合作｜支持海南自貿港主要經濟部門、國企聘香港專業人員

人才交流方面，則擴大香港專業服務人士在海南的認可範圍，推動海南向香港開放金融、法律、會計、會展等領域的業務，支持海南自由貿易港主要經濟部門、國有企事業單位等聘請香港專業人員或機構等。

李家超說，備忘錄提到促進瓊港在專業服務業領域深度合作，李家超引述在海南設立鋼材加工廠的港青指，這有助當地引入香港專業人才，提升企業技術與管理水平，未來會考慮借助香港「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，出口加工鋼材到東盟市場。

李家超鼓勵香港和海南業界利用好《備忘錄》的機遇，互惠互利，推動經濟增長，並為兩地青年增加就業機會和發展空間。

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