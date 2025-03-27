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長和賣港口｜張炳良：事件說明改善官商互動關係　急需提上議程

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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前運房局局長張炳良。（資料圖片）

【長和賣港口/張炳良/李嘉誠】長和賣港口風波持續發酵。前運房局長局長張炳良撰文解讀事件，指政治與經濟從來分不開，「沒有國家的制度性支撐保障，企業難以牟利；政商積極互動，才能相得益彰。」

他又說，所謂純商業行為，只屬鏡花水月。香港及港資跨國企業處身動盪多變的國際地緣政治，地位脆弱，從前看似左右逢源的中立地帶不復存在。

張說：

壁壘四起下，企業行使營商自主自由，實不能不兼顧國家戰略和國際政治的變化。

不過，張炳良認為，政府亦不應動輒視企業為國家政治的工具，否則在目前地緣政治陰謀論下更易墮入人家陷阱，因美國已認定「香港公司也必定受中國政府控制，不復自主，必須聽命」。

張續指，長和應對美國針對巴拿馬運河的壓力，究竟是出售港口營運權益、擇利保身退場，還是堅守合約權益，既看巴拿馬政府會否向美方靠邊站，也得看中央及特區政府如何有力有謀地支持港資頂住壓力。今次事件說明，改善官商互動關係，急需提上議程。

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一國兩制 巴拿馬運河 張炳良 李嘉誠 巴拿馬 政治

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