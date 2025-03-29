入境須知｜內地夫婦攜4包煙來港　過關被查罰$XXXX

▲ 內地夫婦攜4包煙來港，過關被查慘罰$XXXX。

【內地旅客 / 入境 / 香煙 / 香港海關】香港海關對於攜帶入境香港的應課稅品、受管制物品有嚴格限額，超過部分須申報，否則將面臨罰款。

近日，有內地女子在小紅書發帖，指與丈夫經福田口岸來港遊玩，入境香港時被香港海關職員截停檢查行李，丈夫隨身攜帶的3包未拆封及1包拆封香煙被搜出，遂被罰款3,124元，大呻「肉赤」……

罰款規定｜細數香港13種行為或被罰款 小紅書女：被罰得傾家蕩產

入境須知｜攜68支香煙入境被罰$3124

樓主以「難得來一次香港被罰3000」為題發帖，指多年未曾到港旅遊，恰巧日前與丈夫在深圳出差，便計劃到香港逛街；當日夫婦二人經福田口岸過關，入境香港時被香港海關人員截停，要求檢查行李，「我們還想，沒帶什麼東西，箱子基本是空的」。

▲ 樓主丈夫被搜出68支香煙，每支稅率為3.306元，5倍罰款即1,124元；加之未申報而罰款2,000元。

經檢查後樓主被放行，惟丈夫輩要求配合檢查，海關職員在他身上搜出3包未拆、1包已拆掉香煙；據香港海關開據的「應課稅品稅款罰款收據」可見，樓主丈夫被搜出68支香煙，每支稅率為3.306元，5倍罰款即1,124元；又因入境時未申報而罰款2,000元，共計3,124元，樓主大呻「好肉疼」。

文末樓主提醒網民，「如果要去香港，帶自己的煙一定要提前申報（有償），如果不提前申報就是我們這個下場。」

入境須知｜網民：帶多必被罰！

此事引起網民熱議，有人只自己曾攜帶過更多但並未發現，「我帶了100條怎麼操作」、「每次過去都帶兩三包煙，從來沒事啊」；但其他網民呼籲應當嚴格遵守規定而非心存僥倖，「香港澳門海關沒人情講，帶多必被罰」、「這樣才能記住」、「所有海關都有對香煙這個稅率高度貨品有入境數量要求的，超過的部分即為走私，那罰款就自然而然啦」。

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入境須知｜每人免稅攜帶至多19支香煙

據香港海關「紅綠通道申報指引」，凡年滿18歲的旅客，可以免稅攜帶19支香煙；或1支雪茄（如多餘1支雪茄，則重量不超過25克）；或25克其他製成煙草進入香港，供其本人只用。

旅客如攜帶超逾豁免數量的應課稅品入境，應使用紅色通道向海關人員申報。如旅客沒有作出正確申報，可被檢控或處以行政罰款（港幣2,000元，另加有關應課稅品須繳稅款的5倍）。

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