流產備孕︱40歲OL三度流產被勸做「試管」　中醫調理3個月暖宮補腎養成易孕體質成功誕女嬰

【流產／備孕／懷孕／高齡產婦／中醫】難孕體質有得救！一名40歲OL婚後8年曾三次自然懷孕，卻都不幸在孕早期流產，之後更出現不同程度健康問題，被西醫建議做「試管嬰兒」。而她最後決定求診中醫，經過3個月調理後順利地再次自然懷孕，並成功誕下一名女嬰，令人鼓舞。

最新影片：

註冊中醫師陳嬿珺向TOPick分享案例，表示在辦公室工作的40歲陳女士，結婚8年曾有3次自然懷孕，但每次都在孕早期（6-8週）不幸流產。流產後，身體狀況轉差，經常怕冷怕熱；手腳冰涼卻容易出汗，還伴隨頻繁的頭痛，尤其是壓力大或天氣變化時。此外，她每晚都會起夜小便2至3次，睡眠質量不佳，顯得疲憊。

陳女士和丈夫檢查過西醫，證實生殖系統無明顯器質性問題；而醫生僅建議她「放鬆心情、做IVF（試管嬰兒）」。

中醫調理3個月 順利懷孕誕女嬰

陳女士最後選擇求診中醫。醫師在初診時發現，陳女士面色蒼白，舌質淡紅、苔薄白，脈象細弱。根據症狀，醫師認為她體內陽氣不足，氣血運行不暢，子宮難以溫養胎兒，導致反覆流產；且怕冷怕熱、頭痛和夜尿，則是腎陽虛與氣血不足的典型表現。

醫師再細問之下，又得知陳女士月經量少，有血塊；行經期間，覺腰酸背痛，大便3日一行。

詳見治療過程：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

經過中醫調理3個月後，陳女士再次自然懷孕。這一次，她在孕早期繼續接受中醫安胎治療，服用個性化的安胎中藥，並定期回診。醫師根據她的情況隨時調整藥方，幫助她順利度過孕早期。最終，陳女士在41歲這年成功懷孕，平安誕下一名女嬰。

習慣型流產5大症型

陳醫師指出，香港的習慣型流產症型主要有5類：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

1. 腎虛型

2. 氣血虛弱型

3. 氣血瘀阻型

4. 肝鬱型

5. 濕熱下注型

多數人認為，流產同身體虛弱有關，例如腎氣虛，肝血虛。多數香港高齡女性懷孕，除了虛症，大多兼有實症，例如：淤血跟痰飲。且香港多數女孩子運動較少，壓力比較大，經常坐，導致下肢循環較差，所以懷孕後，不能濡養胎兒，導致流產。

推薦養宮茶療：黑棗枸杞山楂茶

陳醫師推薦一款茶飲，性質溫和不刺激，既能溫養子宮，又能促進下肢血液流動，適合想要溫和調理的人。

材料：

黑棗2顆。補血養氣，對子宮調理有益。

枸杞6粒。滋補肝腎，改善血液循環，特別對下肢疲勞有幫助。

山楂乾2片。活血化瘀、促進微循環，且性質較平和，能緩解下肢沉重感。

做法：

黑棗洗淨輕輕切開，與枸杞和山楂乾一起放杯中，加熱水，焗5分鐘即可。

每天1-2小杯，溫熱飲用效果最佳。

注意事項：

山楂有輕微活血作用，孕早期或有特殊情況時，不建議飲用。

若覺得味道偏酸，可稍微減少山楂量，加入蜂蜜亦可。

▲ 註冊中醫師陳嬿珺。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5