急症室輪候時間｜全港18間公立醫院急症室 收費詳情+輪候時間一覽【不斷持續更新】
撰文： 羅嘉欣
發布時間： 2 小時前
最後更新： 1 小時前
【公立醫院／急症室收費／急症室輪候時間】醫管局轄下的18間公立醫院皆設有急症室，為緊急需要的病人提供診症及治療。 轉季或踏入流感高峰期，求診人數或會上升，導致輪候時間延長。市民求診前宜先查看預計輪候時間，以便計劃行程。
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急症室實施分流制度，護士一般會按照病人的情況作出初步評估，再分為危殆、危急、緊急次緊急及非緊急5類，其中危殆者無須等候，非緊急者或需要等候數小時，而病情較輕的病人亦可考慮到私家診所求醫。
急症室輪候時間3月26日下午 5:30 更新
|港島區
|柴灣
|（東區醫院）東區尤德夫人那打素醫院
|超過5小時
|薄扶林
|瑪麗醫院
|超過2小時
|灣仔
|律敦治醫院
|超過3小時
|九龍區
|深水埗
|明愛醫院
|超過4小時
|油麻地
|伊利沙伯醫院
|超過4小時
|旺角
|廣華醫院
|超過1小時
|觀塘
|基督教聯合醫院
|超過4小時
|新界區
|大埔
|雅麗氏何妙齡那打素醫院
|超過4小時
|上水
|北區醫院
|超過1小時
|沙田
|威爾斯親王醫院
|超過2小時
|葵涌
|瑪嘉烈醫院
|超過3小時
|荃灣
|仁濟醫院
|超過5小時
|元朗
|博愛醫院
|超過4小時
|屯門
|屯門醫院
|超過1小時
|天水圍
|天水圍醫院
|超過1小時
|將軍澳
|將軍澳醫院
|超過4小時
|大嶼山
|北大嶼山醫院
|超過4小時
|長洲
|長洲醫院
|超過2小時
截至 3月26日下午5:30 更新
根據醫管局網頁資料，上述數據是統計過去數小時其他病人的最長等候時間，只供參考，並非現時預計等候時間。
急症室須處理突發意外傷者及危重病人，因此未能準確提供預計等候時間，敬請見諒及耐心等候。
公立醫院急症室收費2025
醫院管理局轄下的醫院／門診服務均按照列於政府憲報之收費表收費。醫療收費可分為下列3類：
1. 公眾收費 - 符合資格人士
2. 公眾收費 - 非符合資格人士
3. 私家收費
符合資格人士收費
急症室：每次診症 $180
住院費用（急症病床）：入院費$75，每天$120
「符合資格人士」包括:
- 持有根據《人事登記條例》(第177章) 所簽發香港身份證的人士，但若該人士是憑藉其已獲入境或逗留准許而獲簽發香港身份證，而該准許已經逾期或不再有效則除外；
- 身為香港居民的11歲以下兒童；或
- 醫院管理局行政總裁認可的其他人士。
上述人士外則屬於「非符合資格人士」。
非符合資格人士收費
急症室：每次診症 $1,230
住院費用（普通科醫院）：每天 $5,100
私家收費
住院費用（急症醫院）：
- 頭等每天6,650元
- 二等每天4,430元
資料來源：醫管局
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