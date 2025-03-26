急症室輪候時間｜全港18間公立醫院急症室　收費詳情+輪候時間一覽【不斷持續更新】

▲ 全港18間公立醫院急症室輪候時間一覽。

【公立醫院／急症室收費／急症室輪候時間】醫管局轄下的18間公立醫院皆設有急症室，為緊急需要的病人提供診症及治療。 轉季或踏入流感高峰期，求診人數或會上升，導致輪候時間延長。市民求診前宜先查看預計輪候時間，以便計劃行程。

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急症室實施分流制度，護士一般會按照病人的情況作出初步評估，再分為危殆、危急、緊急次緊急及非緊急5類，其中危殆者無須等候，非緊急者或需要等候數小時，而病情較輕的病人亦可考慮到私家診所求醫。

急症室輪候時間3月26日下午 5:30 更新

港島區 柴灣 （東區醫院）東區尤德夫人那打素醫院 超過5小時 薄扶林 瑪麗醫院 超過2小時 灣仔 律敦治醫院 超過3小時

九龍區 深水埗 明愛醫院 超過4小時 油麻地 伊利沙伯醫院 超過4小時 旺角 廣華醫院 超過1小時 觀塘 基督教聯合醫院 超過4小時

新界區 大埔 雅麗氏何妙齡那打素醫院 超過4小時 上水 北區醫院 超過1小時 沙田 威爾斯親王醫院 超過2小時 葵涌 瑪嘉烈醫院 超過3小時 荃灣 仁濟醫院 超過5小時 元朗 博愛醫院 超過4小時 屯門 屯門醫院 超過1小時 天水圍 天水圍醫院 超過1小時 將軍澳 將軍澳醫院 超過4小時 大嶼山 北大嶼山醫院 超過4小時 長洲 長洲醫院 超過2小時

截至 3月26日下午5:30 更新

根據醫管局網頁資料，上述數據是統計過去數小時其他病人的最長等候時間，只供參考，並非現時預計等候時間。

急症室須處理突發意外傷者及危重病人，因此未能準確提供預計等候時間，敬請見諒及耐心等候。

公立醫院急症室收費2025

醫院管理局轄下的醫院／門診服務均按照列於政府憲報之收費表收費。醫療收費可分為下列3類：

1. 公眾收費 - 符合資格人士

2. 公眾收費 - 非符合資格人士

3. 私家收費



符合資格人士收費

急症室：每次診症 $180

住院費用（急症病床）：入院費$75，每天$120

「符合資格人士」包括:

持有根據《人事登記條例》(第177章) 所簽發香港身份證的人士，但若該人士是憑藉其已獲入境或逗留准許而獲簽發香港身份證，而該准許已經逾期或不再有效則除外；

身為香港居民的11歲以下兒童；或

醫院管理局行政總裁認可的其他人士。

上述人士外則屬於「非符合資格人士」。

非符合資格人士收費

急症室：每次診症 $1,230

住院費用（普通科醫院）：每天 $5,100

私家收費

住院費用（急症醫院）：

頭等每天6,650元

二等每天4,430元

資料來源：醫管局

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