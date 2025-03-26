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足球女將︱蘇皓兒拋下女神包袱表現獲讚　Chloe重現As One《Candy Ball》舞蹈：群眾壓力

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

「宅男女神」蘇皓兒在《足球女將》再跳As One當年代表作《Candy Ball》。

【蘇皓兒 / 足球女將 / 宅男女神】透過招募24位有運動細胞的藝人和KOL等參與，希望經過5個月地獄式訓以成立一隊女子足球隊的ViuTV真人騷節目《足球女將》，不知不覺已進入尾聲階段，足球隊各位置成員亦已塵埃落定。

其中知名度最高、有「宅男女神」之稱的蘇皓兒（Chloe）更以高姿態第一名被選定做球隊8號進攻中場成員，成績驕人。

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《足球女將》

足球女將︱洗脫「一分鐘體能」污名

今次Chloe完全拋開昔日的女神形象的包袱，每次訓練都全力以赴，日前Chloe在IG分享拍攝《足球女將》的花絮點滴，並留言寫下：「成功需苦幹之就算起點幾低都唔緊要。最重要有急起直追嘅鬥心，特此紀念今次訓練可以捱到最後，洗脫『一分鐘體能』污名的me!!!」

經連串的地獄式訓練，Chloe的實力越來越強，她的表現讓一眾教練讚不絕口紛紛稱讚能力上升，而Chloe亦希望大家一齊繼續見證球隊的成長。而昨晚在節目中，球隊首次與中學生進行友誼賽，結果小勝2比1，得到首場勝利，認真可喜可賀。

此外，《足球女將》早前亦上演一段非常搞笑的一幕，就是Chloe在其他球員的「威逼」下，重跳過去大熱歌曲《Candy Ball》的舞蹈，她更笑言形容當時的感受，笑稱：「咁樣好煩，咁多年前嘅歌仲攞出嚟播，記得節目組最後仲要播晒成段歌逼我跳舞，我受群眾壓力嘅影響，竟然跳咗！」有不少網民看到片段後，紛紛表示勾起過去As One時期的集體回憶！

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足球女將︱As One曾赴韓國受訓

其實Chloe在2008年以學生身份參加《第12屆 Yes! 全港校花校草選舉》，更入圍最後20強。

在2011年與太陽娛樂文化簽約為旗下平面模特兒，2015年簽音樂合約，經選拔後加入女子音樂組合As One，並與另外3位成員 陳嘉茵（Kayan）、陳苑澄（Tania）、吳思佳（Shin）齊到韓國受訓，《Candy Ball》就是As One代表作，可是組合在2017年解散。

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Chloe令更多人注意卻是在2018年，因為她參與由Dear Jane演出及翻唱1989年陽光檸檬茶電視廣告的經典神曲《Sol #4》演出，成新一代陽光少女。

不過事後Dear Jane主音黃天翱（Tim）笑稱，自己年紀比Chloe大太多，因此MV像阿叔追少女。

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