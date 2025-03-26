家破人亡｜42歲送貨員搖死3歲女謀殺罪成囚終身　官斥被告行為不可思議非常惡劣

▲ 送貨員劉佳坪謀殺罪成，高等法院法官判處終生監禁。

【送貨員殺女案/虐兒/家暴】42歲送貨員劉佳坪涉嫌多次虐待年僅3歲的親生女兒梁雅思，導致她嚴重腦出血死亡。案件上周四於高等法院審結，陪審團一致裁定劉佳坪謀殺罪成，高等法院法官黎婉姫今日（26日）判處被告終身監禁。

另外被告早前承認虐兒罪，黎官將量刑起點定為8年，經認罪扣減後，判處監禁6年5個月。黎官形容被告的虐待行為「不可思議，非常惡劣」。此外，被告在出獄後僅一個半月再犯嚴重暴力罪行，顯示其毫無悔意。黎官強調，有責任保護手無寸鐵、弱小的幼兒，因此必須判處具阻嚇性的刑罰。

送貨員殺女案｜女兒滿3歲當天宣告不治

事發於2020年7月18日，梁雅思在家中突然昏倒，劉佳坪向救護員聲稱女兒是從床上摔下。然而，醫生檢查後發現雅思雖無明顯外傷，卻有嚴重的腦出血，懷疑她曾遭人劇烈搖晃，導致急性硬腦膜下大量出血。雅思留醫搶救11天後，於7月29日、滿3歲當天宣告不治身亡。

雅思的母親梁小欣出庭作供時，揭露劉佳坪長期以殘酷方式虐待女兒，包括將她雙腿抽起、凌空搖晃8至10次，甚至將她倒轉致頭部撞擊地面，以及用身體壓住她的頭部令她呼吸困難。梁小欣表示，劉佳坪經常以暴力制止女兒哭鬧，行為持續兩個多月，導致女兒身體多處瘀傷及手指印。

劉佳坪自辯時承認曾因女兒哭鬧而搖晃她兩次，但否認其他暴力行為及故意虐待致死。他開審前已承認虐兒罪，並曾願意承認誤殺罪，但未獲控方接納。最終，陪審團經過約兩小時商議後，一致裁定他謀殺罪成。

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