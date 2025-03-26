非法侵權｜荃灣有人自設網站直播海外籃球賽事　海關拘捕26歲男子

▲ 海關早前接獲舉報，指有網上用戶自設網站，涉嫌未獲版權擁有人的授權下向公眾傳播多個公眾收費電視頻道。（曾秋文攝）

海關打擊以非法串流向公眾傳播電視頻道和侵權影片的非法活動，海關版權及商標調查科版權及商標科技罪案調查組蔡俊威高級督察今日（26日）表示，早前接獲版權擁有人的舉報，指有網上用戶自設網站，涉嫌未獲版權擁有人的授權下向公眾傳播多個公眾收費電視頻道，包括現場直播的海外足球賽事、海外籃球賽事和其他的影視頻道。海關展開調查發現該網上用戶自設網站，實時轉播多個收費和免費的電視頻道，標榜數碼電視轉播24小時節目和高速伺服器。

昨日（25日）早上搜查荃灣一住宅單位，同時在一場海外籃球直播進行期間，人員進行網上監控行動，利用法證程式監控下搜證行動中檢獲2部由收費電視頻道提供給用戶的解碼器、一套電視訊號接收設備、3部懷疑用作非法串流的電腦伺服器、一部用作遙距操作電腦伺服器的電腦、一部手機、一批電子設備和影視器材，估計市值約4萬元。拘捕一名26歲報稱為醫護男子。

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