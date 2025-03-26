關愛隊｜麥美娟：延長南區和荃灣區關愛隊協議期　與其他16區看齊

▲ 民政及青年事務局局長麥美娟。（林曉君攝）

民政及青年事務局局長麥美娟指，南區和荃灣區關愛隊由於率先投入服務，為期2年協議期，到今年4至5月將完結，為了系統化地管理關愛隊工作，和避免服務出現真空，當局會將南區和荃灣區關愛隊協議期延長到今年9月至10月，與其他16區看齊。

麥美娟表示，荃灣及南區合共36隊關愛隊在2023年5月率先試行投入服務，兩區為期兩年的協議期將在今年5月屆滿；其他區的關愛隊協議期則將在今年9月完結。她表示，上述兩區關愛隊延長協議期後，其KPI、資源亦會按比例計算。

市民可在3月31日參閱區議員工作報告

另外，麥美娟表示，全港470位區議員按履職監察機制要求，已如期提交工作報告，經民政事務署整理後，市民在3月31日起可在各區民政署申請參閱報告。她認為所有區議員都盡責履職做好上情下達，下情上報的責任，期望透過制度令市民更了解區議員工作。

新一屆區議會上任後，不時傳出區議員捲入官司的新聞，被問到監察機制是否形同虛設時，麥美娟表示，根據《區議會條例》，如區議員被定罪並判處為期超過3個月的監禁，其區議員資格將會被取消。她指，經過正式審訊、有結果出來後，必定會嚴格執行相關條例。

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