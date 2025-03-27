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時尚速報｜GU二度聯乘韓國rokh 加推5件男裝4月4日上架

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 2 小時前

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熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

GU再一次和rokh合作推出系列。

GU早前才剛和Undercover合作推出聯乘系列，言猶在耳，4月4日又有另一個和時裝設計師合作的聯乘系列將會殺到，這一次的合作對象來自韓國的Rok Hwang。

大家可能對Rok Hwang的名字不太熟悉，他出生於韓國首爾並在美國奧斯汀長大，於英國中央聖馬丁藝術學院畢業，並因獲獎而嶄露頭角。

2016年他創立了個人品牌，以英國倫敦為基地，並在法國巴黎展示他的系列。 
作為他第二次和GU合作，設計上，春夏系列延續了首次合作時以Play in Style的主題，將懷舊風格與rokh獨特的現代色彩和輪廓融為一體。

帽$129、外套$399。

當中的Smocking Camisole Dress突顯原創花紋圖案、皺褶和荷葉邊設計，採用輕盈垂墜材質並於裙擺加入前後變化的魚尾設計。寬鬆的Peplum Shirt於袖口和衣擺飾有荷葉邊設計，更採用微 A 字型輪廓與魚尾剪裁，塑造流暢動感。

Ribbed Polo Sweater則將荷葉邊設計融入時尚的Polo上衣款式中，予人清新亮眼印象。
而更值得大家留意的是首次推出男裝系列，雖然只有合共5個項目，屬設計師小試牛刀之作，值得男士們留意。

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購買詳情：

網絡店：顧客每款商品（相同商品編號之相同顏色及尺碼），限購最多兩件。
門市店：顧客均限購兩件同款商品（相同商品編號之相同顏色及尺碼）。

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