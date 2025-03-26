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買家電總嫌貴？勿付智商稅！推介這家網購平台 家電價格創低點

休閒消費

發布時間： 1 小時前

最後更新： 45 分鐘前

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熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

近年來，家電價格高企一直是很多香港家庭的「痛點」。無論是智能電視、洗衣機還是氣炸鍋，動輒數千元的價格總讓人望而卻步。然而，這個局面即將被打破！內地零售巨頭京東近日宣布在香港市場「加碼」推廣，針對家電商品推出大規模補貼，並搭配「買貴就賠」、「質量問題30天包退、180天包換」以及「一件包郵」等貼心服務。讓消費者能以超低價格入手正品大牌家電，還能享受到前所未有的便利與保障。究竟有哪些值得入手的優惠好物？讓我們一起來看看！

創維43吋SUE7500 4K UHD TV智能電視在京東的售價僅約1,600港元，還附帶免費座枱安裝服務。

【京東APP價格直擊】https://npcitem.jd.hk/100154436089.html

相比之下，本地另一電商平臺的同款產品劃線參考價為1,824港元，相差224港元！

家電價格創低點 網友驚呼︰「之前交了智商稅」

在京東平台上，各類家電商品的價格低得令人咋舌。以一款創維43吋SUE7500 4K UHD TV智能電視為例，這款電視擁有4K超高清畫質（解析度達3840x2160圖元），搭載智慧系統，可輕鬆連接Netflix、YouTube等線上視頻平台。香港本地行貨在京東的售價僅約1,600港元，還附帶免費座枱安裝服務。相比之下，本地另一電商平臺的同款產品劃線參考價為1,824港元，相差224港元！不少網友看到這樣的價格對比後不禁感嘆：「我之前買貴了這麼多，難道真是交了智商稅？」

LG纖慧系列升級款10KG超薄全自動滾筒洗衣機在京東上的售價約為2,896港元。

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再看大型家電中的熱門產品——LG纖慧系列升級款10KG超薄全自動滾筒洗衣機。這款洗衣機採用超薄機身設計，適合香港寸土寸金的居住環境，同時具備一級能效和蒸汽除菌技術，既節能環保又能深度清潔衣物。在京東上的售價約為2,896港元，而香港市場上同類10KG洗衣機的價格普遍在4,000港元以上，差價顯而易見。

百奧抽濕機在京東僅售約535港元。

小家電同樣驚喜 日常用品超值入手

除了大型家電外，小家電的優惠力度同樣不容小覷。以一款百奧抽濕機為例，這款產品日抽濕量達12升，適合800平方呎的家居使用，兼具低噪音和低能耗優勢，在京東僅售約535港元。相比之下，香港市面上同等抽濕量的產品價格多在1,000港元以上，幾乎貴了一倍。另一款熱門小家電——3.2L大容量氣炸鍋，價格更是低至不到160港元，讓人忍不住想馬上下單。

如果你是Dyson的粉絲，那麼Dyson HD15風筒絕對是你的心頭好。這款風筒以強勁風力和智能溫控技術聞名，在京東售價約2,531港元，而本地其他線上平台的價格則為2,950港元，部分劃線參考價甚至高達3,780港元。這樣的價格優勢，讓追求高品質生活的消費者也能輕鬆入手心儀產品。

更多生活好物 價格低至意想不到

京東的優惠不只限於家電，電子產品、家居用品等同樣價格親民。例如，JBL T770NC無線藍牙降噪耳機僅售483港元，京東京造Z9Pro人體工學椅電競椅售價低至859港元，甚至連日常必需的維達有芯卷紙（4層140克10卷裝）也只需21.4港元。這些商品不但價格實惠，還能享受滿人民幣188元免運費的福利，最快次日送達，讓網購體驗更加省心。

全新購物模式 品質與價格兼得

過去，香港消費者選購家電時，往往會選擇到線下實體店比價，既費時又費力，有時還未必能找到滿意的產品。如今，京東為消費者帶來了全新的選擇，除了價格上的絕對優勢外，京東還推出了「買貴就賠」服務，若發現相同商品在其他平台價格更低，京東將補償差價。此外，「質量問題30天包退、180天包換」的承諾也讓消費者買得放心，用得安心。一件包郵的服務更是貼心，無論是大型家電，還是小物件，都能直接送上門，省去運費煩惱。

新人優惠加碼 支付再享立減

為了吸引更多香港用戶，京東特別為新用戶準備了價值人民幣600元的新人專屬禮包，包括滿51減50元、滿600減100元、滿1,000減300元等多款優惠券。即日起至2025年4月30日，使用AlipayHK、八達通銀包網上支付、ZA Card、Citi信用卡或銀聯卡支付的用戶，還可享受最高人民幣150元的支付立減優惠。這樣的雙重福利，讓首次體驗京東的消費者能以更低的成本入手心儀商品。

無論你是想為家中添置一部智能電視，還是一部節能洗衣機，或是簡單的氣炸鍋、抽濕機，京東的超值價格和貼心服務都讓人無法抗拒。隨着京東在香港市場進行「加碼」推廣，消費者不但能以更低的價格買到高品質的正品家電，還能享受到便捷的網購體驗。想省錢又省心？立即下載京東APP，體驗這波家電優惠熱潮吧！

【立即下載京東APP獲取新用戶優惠】https://pro.m.jd.com/mall/active/4JQQFF8EabeJgZiGauc3H5JgEAsA/index.html?babelChannel=ttt20&utm_source=HK_other&utm_medium=organic&utm_campaign=2025Newuser&utm_term=&utm_content=

*價格會根據當日的活動情況和匯率情況實時變動

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