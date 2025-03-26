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DSE2025｜近3年共140名境外自修生報考遭拒　境外覆核由去年1宗大升至199宗

港聞

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教育局局長蔡若蓮。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）自修生報考人數上升。立法會選委界議員黃錦輝今（26日）提出書面質詢，關注過去3年，境外人士以自修生身分報考文憑試被拒的個案。

教育局局長蔡若蓮回覆指，2023至2025年，分別有11宗、52宗及77宗境外人士以自修生身分報考文憑試被拒的個案，原因是有關申請者未能符合文憑試自修生報考的考試規則要求。

截至今年3月18日，2025年文憑試共有199宗境外人士覆核申請的個案，其中169宗為成功的申請，當中絕大部分涉及提交額外補充資料。去年文憑試只有一宗境外人士覆核申請的個案，為成功的申請；2023年文憑試則没有覆核申請的個案。

黃錦輝指，部分由境外非考評局接納「與考學校」及其他培訓機構所開辦的文憑試課程質量和師資參差不齊。被問到有否考慮為境外開辦的文憑試課程設立教師、教材及課程的資格認證制度，蔡若蓮指，現時就成為文憑試「與考學校」已有行之有效的制度，認為現時沒有需要為境外文憑試課程設立其他認證制度。

文憑試報考資格分為學校考生及自修生兩類，學校考生須為文憑試「與考學校」的中六正讀生及在考評局所記錄該校之註冊地址上課。如大灣區內地港人／港澳子弟學校有意成為文憑試「與考學校」，保送其中六正讀生以學校考生身分參加文憑試，須得到內地相關部門批准和考評局的同意。

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