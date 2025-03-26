Deliveroo優惠｜Deliveroo臨別香港最後優惠　3款禮品卡低至6折即買即用

▲ Deliveroo臨別香港最後優惠，3款禮品卡低至6折即買即用。

外賣平台戶戶送Deliveroo宣布撤出香港市場，平台營運至下月7日，KKday推出最戶戶送最後優惠，由即日起購買優惠劵低至6折，最平$60即可買到$100的電子禮品卡，而該禮品卡更適用於任何特價及優惠套餐，大家把握最後機會喇！

Deliveroo優惠｜Deliveroo最後優惠 3款優惠劵低至6折

KKday由即日起推出Deliveroo電子禮品卡優惠，購買$100、$250和$500的電子禮品卡可享有6折，最平$60即可買到，兌換禮品卡時只須在結帳時輸入KKday 憑證上所發出的網站，禮品卡金額便會自動存入戶戶送帳戶。另外電子禮品卡適用於特價或優惠產品及套餐，使用日期至4月7日。

▲ 透過KKday購買$100、$250和$500的Deliveroo電子禮品卡可享有6折。（KKday圖片）

最新影片推介：

Deliveroo電子禮品卡優惠

優惠日期：即日起

使用日期：即日起至4月7日

【KKday購買連結】

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