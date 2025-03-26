DSE2025｜調查指82%考生感到壓力大　有考生現自殘傾向機構籲家長勿高壓教育

▲ 優才資源中心調查發現，有82%應屆文憑試考生感到「大」至「非常大」壓力。（蔡健行攝）

今年中學文憑試的筆試4月1日開考，有機構調查發現，82%應屆考生感到壓力大，但情況已較去年好轉，相信與文憑試改制有關。不過，有5.8%學生「完全不能承受壓力」，連續4年錄得升幅。

優才資源中心去年11月至今年1月訪問4484名來自51間中學的應屆文憑試考生，人數佔學校考生人數9.8%。

３成受訪考生表示，壓力程度屬「大」，覺得壓力「較大」和「非常大」的考生則各有26%。至於抗壓能力，有12.5%考生表示「完全能承受壓力」，較去年升不足1個百分點；有5.8%學生「完全不能承受壓力」，連續4年錄得升幅，但對比去年，只升0.4個百分點。

機構因應近年學生自殺問題嚴重，整理出過去3年問卷中發現學生對解決壓力提出的「自我傷害或極端想法」，去年和今年各有4人，其中今年有3人均提出以自殺解決壓力，有一人提出「打自己」。中心總監陳偉權指出，上述學生共通點包括壓力非常大、中五成績屬中等或以下之餘，大部分學生的家長教育程度較高。他指出，家長應避免以高壓態度進行子女教育，亦要嘗試以朋輩方式，與子女相處。

另外，調查亦分析學生參與STEM 活動與規劃考試溫習及處理壓力的關係，發現有參與STEM 活動的學生更傾向制定溫習時間表，亦更積極處理壓力。

對於今年有較多自修生和內地考生，有否影響學生應對文憑試的壓力，陳偉權指調查發現考生壓力比去年不升反跌，相信與文憑試去年起改制，由公民與社會發展科取代通識教育科有關。他又指，去年是首屆公民科考試，考生難免壓力較大，但隨着有首年試卷和考生表現作參考，考生壓力亦會紓緩。

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