恐怖情人丨41歲台劇女神遭家暴致恐慌症無法出門　46歲圈中男友變態行徑遭起底

【趙駿亞／吳婉君／家暴／恐慌症／恐怖情人】曾捲入多次暴力醜聞的46歲台灣男星趙駿亞疑情緒再度失控，向圈中41歲女友吳婉君大打出手，女方事後發聲明指「未曾想會於交往期間遭受持續的言語暴力及情緒勒索」，而趙事後則承認因「脾氣不好」出手打人。

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有「台劇女神」之稱的吳婉君昨日（25日）透過律師事務所發聲明，指雙方自去年7月交往，惟交往期間卻遭遇對方「持續的言語暴力及情緒勒索」，最終甚至發生了肢體暴力，令她身心受害：

不僅造成本人身體上的傷害，更成為難以消除的夢靨。

吳婉君又指，曾經選擇原諒並試圖幫助對方控制情緒，並透露了如今選擇將傷疤揭開的主因：

除了要讓犯錯的人接受懲罰，更是希望能夠讓曾經或正在經歷相似遭遇的人獲得一點力量，請勇敢地保護自己、勇敢地 求助，勇敢地離開，真心期盼這樣的事情不要再發生在任何人身上。

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綜合台灣傳媒報道，事發於3月13日凌晨，趙駿亞疑似不滿吳婉君和友人飲酒，於是在停車場突然失控動粗，過程中他曾徒手掐住吳婉君的頸部，更用力將女方頭部撞柱。期間有途人見狀報警求助，而男方疑似施暴的畫面稍後亦被傳媒曝光。而女方事後受訪時，則指她在事發後幾乎無法出門，感慨「我現在出門會恐慌症發作」。

案發後，趙駿亞亦發聲明，承認情緒管理有問題及曾向吳婉君動手，並表示對事件感到非常後悔與羞愧：

今天終於釀成了大禍，我非常後悔與羞愧，我動手打了吳小姐，打毀了她的信任，打了一個這樣愛我疼我，永遠把我放在心中第一順位的人，我看不起自己的卑劣，我甚至在事後都沒有面對她傷容的勇氣。

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事實上，趙駿亞的暴力已早有前科，曾被傳媒起底，因動手施暴，在美國被判刑16個月；2015年則是被舊愛指控暴力性侵，雙方酒後發生口角，他被指拿酒瓶捅女方下體，不過最後因證據不足，獲不起訴處分；5年前趙駿亞又因動手推警察，賠償15萬（約3萬5千元港幣）。

恐慌症是情緒病一種

精神科專科醫生麥棨諾指恐慌症是情緒病的一種，患者發作時會感到身體不適，認為生命受到威脅，產生瀕死的極度驚慌感。而嚴重程度則視乎恐慌症的發作頻率和時長，頻率可密至每天，時長由半分鐘、一分鐘，亦有些個案是持續數小時不等，或是在特定場景下才會發作，如坐車、電梯等。

恐慌症4大常見症狀

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患者會有心跳加速，感到快要心臟病發、中風等

患者會呼吸不順，有「抖唔到氣、快死」感覺

患者會非常嚴重的頭暈

患者會出現肚痛肚瀉等

不少人認為患者靠堅強的意志力便可克服病情，麥醫生指這完全是謬誤。恐慌症病發的原因是由於腦內的血清素失衡，導致緊張的反應機制不能運作正常，才會引起心跳加速、呼吸急速等連鎖反應。

麥醫生表示目前來說，使用調節大腦血清素的藥物是最有效快速的治療方法。雖說坊間有很多放鬆治療，如呼吸方法、靜觀等均有助於病情，但絕不能單靠這些心理治療來醫治恐慌症。

麥醫生強調患者若沒有接受適當的治療，病情會反覆及惡化。「患者每日都活在恐懼之中，會擔心、不敢出街，怕暈倒了無人理，即使在家也會擔心在洗手間病發暈倒無人理，需要人無時無刻的陪伴，造成沉重的心理負擔。」

恐怖情人3大行為表現

精神科專科醫生吳燕婷表示伴侶之間的相處，只要其中一方感覺有壓迫、被控制、便可以稱對方為恐怖情人。恐怖情人常見的行為則主要分作3大類:

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