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廚具優惠｜Le Creuset限時5天年度大減價　鑄鐵鍋/陶瓷碗碟/廚具低至3折

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 57 分鐘前

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Le Creuset限時5天年度大減價，鑄鐵鍋、陶瓷碗碟、廚具低至3折。

【Le Creuset鑄鐵鍋／港女煲／廚具優惠】法國高級廚具品牌Le Creuset一直深受女士歡迎，官方網店將於3月28日起，一連5天進行年度大減價，逾800款商品低至3折，包括琺瑯鑄鐵鍋、陶瓷餐具、廚具等。買滿指定金額可享免費送貨，更有多買多折優惠，即睇詳情！

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校長專訪｜蕭漢森小學新校舍融入工業風　新校長期望跟學生打成一片

Le Creuset年度減價｜逾800款商品低至3折

Le Creuset將於3月28日至4月1日推出一年一度官網限定優惠，超過800款人氣商品低至3折，包括Miffy 與 Mickey Mouse 限量版聯乘系列、售完即止的絕版設計，以及超高人氣大熱顏色的鑄鐵鍋、餐具及廚具。

點擊圖片看精選特價商品：

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Le Creuset年度減價｜多買多折 滿額送最高價值$680禮品

活動期間，買滿2件額外95折、買滿3件額外9折、買滿5件享額外85折，訂單金額滿$1,500即可獲贈一件最高零售價為$680的陶瓷產品，有6個款式供選擇。

Le Creuset年度減價｜香港及澳門訂單可享免費送貨

香港訂單滿$650或澳門訂單滿$1,200即享免運費標準順豐速運，今年除了港九新界外，離島地區及澳門亦涵蓋在內。

Le Creuset年度減價｜會員優先搶購

另外，3月28日早上10:00至下午2:00為Le Creuset會員專屬購物時間，而3月28日下午2:00至4月1日晚上12:00活動頁面向公眾開放。

如想參與優先搶購，可參考以下步驟：

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如尚未成為會員，亦可於3月26日晚上12:00前登記成為會員並選擇訂閱通訊（電子報），以確保獲得會員專屬鏈結。

Le Creuset網店年度大減價

日期：3月28日至4月1日

優惠：

1. 逾800款商品低至3折
2. 買滿5件可享額外85折
3. 滿額送價限量精美贈品
4. 滿額享免費送貨

網店：【按此連結

延伸閱讀：消委會測試7款鑄鐵鍋　邊3款最高分「港女煲」值得入手？【附完整名單】

消委會測試7款鑄鐵鍋，有2款與「港女煲」Le Creuset同獲4星！

消委會早前測試7款鑄鐵鍋，發現部分樣本的金屬釋出量超標。TOPick整合消委會鑄鐵鍋測試結果及完整名單，當中有2款與「港女煲」Le Creuset（LC）同獲4.5星，即睇詳情！

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