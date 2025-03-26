傷腎習慣｜女子食保健品5年竟患4期腎衰竭　腎功能提早25年惡化　醫生揭原因

【保健品／糖尿病／腎衰竭／慢性腎衰竭／慢性病／長期病】身體健康的養生之道，離不開均衡飲食和恆常運動。近年坊間盛行食保健品補充營養，挑選相關保健品時需小心。台灣有醫生提醒，尤其是患有慢性腎病的人士要慎選上述產品，否則弄巧反拙。

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傷腎習慣｜1養生習慣極傷腎 腎功能急速惡化

台灣腎臟科醫生洪永祥在其個人Facebook專頁發文分享病例，指一名70歲婦人由女兒帶同一起來求醫，婦人本身確診糖尿病5年，但腎功能卻在5年間惡化變成慢性腎衰竭4期，並出現嚴重蛋白尿、疲勞、貧血等症狀。據臨床觀察和過往診斷，一般糖尿病患者大約會在確診後15年左右，才開始出現腎功能衰退的情況，如症狀再惡化會演變成尿毒症，過程通常需要 25至30年 。由此可見，婦人的病情並不尋常，一定有其他因素導致病情加重。

經過問診，隨行女兒透露母親認為服用西藥會傷腎，並因此沒有按時服藥。相反，她卻對市面上的保健品非常有信心，甚至同時服用多達10幾款營養補充產品。女兒曾勸她不要自行亂吃，但母親仍堅持每日服用。洪永祥指出，市面上營養補充品五花八門，部分產品標籤甚至標示內含多達50-60種成分，當中包括不少食物添加劑，大部分是高磷和高鉀的保健產品，對於飲食上必須限制攝取磷、鉀、蛋白質的腎病患者來說，反而補身變傷腎。

傷腎習慣｜腎病患者服用保健品3大建議

他強調，患有腎病的人士若想服用保健品強身健體，遵從以下3大建議：

避免成分複雜的保健品

任何新藥物或保健品使用3個月後需監測腎功能

天然食物優於加工保健食品

腎臟健康｜8種護腎藥物

坊間有專門針對慢性腎衰竭病人的產品，如低磷鉀奶粉（俗稱「腎友牛奶」）、腎性益生菌等，切勿跟隨一般人服用常見保健品，如綜合維他命、高蛋白粉等；中草藥、濃縮雞精屬高磷鉀，亦不建議長期使用。如病人有需要額外服用保健品或藥物，他建議以下8種護腎藥物：

1. 維他命B群與葉酸：降低同半胱胺酸，減緩腎病惡化。

2. 促循環藥物（如配妥西菲林）：改善腎絲球微循環，抗發炎、抗纖維化。

3. 血管張力素抑制劑（如得安穩）：減少蛋白尿，保護腎功能，但需注意高血鉀。

4. 活性維他命D3：缺乏會加速腎病惡化，但需監測血鈣、血磷。

5. SGLT2抑制劑（排糖藥）：如福適佳、恩排糖，可降血糖並保護腎臟，但可能初期短暫影響腎功能。

6. 酮酸胺基酸（如吉多立錠）：補充限蛋白飲食的營養，降低尿素氮。

7. 活性碳：減少尿毒症毒素，但價格昂貴（月費約1.4萬元）。

8. 紅血球生成素：改善腎性貧血，延緩腎衰竭。

腎臟健康｜忌食5類常見藥物

此外，腎病患者避免服用以下5類常見藥物：

1. 非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）

如布洛芬、希樂葆，會抑制腎臟血流，增加急性腎衰竭風險。

長期使用風險高3倍，腎病患者應避免。

2. 抗生素

如盤尼西林、磺胺類、喹諾酮類，可能引發間質性腎炎。

3. 利尿劑

不當使用（如減重濫用）會導致脫水、電解質失衡，但對水腫、心衰竭患者是必要藥物。

4. 胃藥（PPI類）

氫離子幫浦阻斷劑（如奧美拉唑）可能增加腎損傷風險5-6%。

5. 體質相關藥物

某些藥物可能因個人體質引發過敏或腎功能惡化，需密切監測。

腎臟健康｜腎病人士4大用藥建議

總括而言，洪永祥亦澄清一些腎病患者常見的用藥迷思，指出一般醫生處方的藥物能夠護腎，並非坊間流傳指長期服藥會傷腎；他重申，一般保健品對於健康成年人無害助養生，但由於裡面成分複雜，對於腎病患者來說可能加速腎衰竭，得不償失。他提出4大用藥建議，供病人參考，要維持腎臟健康不外乎控制血糖、血壓、蛋白尿，亦忌亂食中成藥等保健品：

慢性腎病患者應避免傷腎藥物（如NSAIDs、不當利尿劑）

規律使用護腎藥物（如血管張力素抑制劑、活性維生素D3）

保健品需謹慎選擇，以腎病專用為優先

定期追蹤腎功能，發現異常立即停用可疑藥物或保健品

傷腎習慣｜10大傷腎惡習

此外，洪永祥曾在其Youtube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

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第1名：水喝太少

身體不夠水分會直接影響腎絲球的過濾率，故盡量不要等到口渴才喝水，每天應該喝足體重3%至4%的水。

第2名：高油鹽糖飲食

有糖尿病、高血壓或痛風是導致腎功能退化的主要原因之一，故此減少外食次數和減少用過多醬料調味，可改用天然的蔥、薑、蒜、辣椒、香料等，多攝取天然的膳食纖維。

第3名：吸煙和空氣污染

這兩種物質不但傷害人體肺部，長期接觸會傷害人體血管和代謝。故此，吸煙人士應盡快戒煙，以保護腎功能。當空氣污染嚴重時，務必把窗戶關緊，避免外出活動。

第4名：高壓和捱夜

壓力和睡眠不足會造成免疫系統失調，更會導致血壓和血糖失控，是造成腎功能惡化很重要的因素。故此，他建議晚上11時前入睡為佳，並善用運動和冥想紓壓。

第5名：濫用抗生素和成藥

現在很容易能夠在藥房自行購買抗生素、感冒藥、消炎藥等成藥，造成藥物濫用。若多年食用止痛藥會造成慢性腎臟損傷。若需要服用成藥超過3天，最好遵從醫生的指引。

第6名：飲料零嘴加工食品

台灣受夜市文化影響，不少年輕人多喝手搖飲料和吃加工食品，少喝水或吃原型食物，或會增加腎臟負擔。

第7名：憋尿

醫生指，女士們在外上廁所不太方便，擔心公廁衛生養成憋尿習慣。他指出，憋尿輕則重複的泌尿道感染，嚴重可導致痛風、腎結石等，久而久之加速腎功能衰退，尿頻或漏尿等情況發生。

第8名：久坐不動

有研究發現，一天坐超過6小時，每增加一小時等同吸兩支煙的傷害，簡介造成壽命減短。故此，他建議打工仔如情況許可，盡量站著工作，或每30分鐘就站起來活動一下；下班後亦不要一直躺在沙發上。

第9名：錯誤的進補與保健品

洪醫生指，從他臨床經驗觀察所得，長期食用不合適的營養保健品或錯誤進補會造成腎衰竭。他建議，若需要長期服食一種營養補充品超過3個月，宜先諮詢腎臟科醫生，且定期追蹤腎功能。

第10名：使用錯誤的飲食飲水容器

使用品質不佳的微波場合和鮮豔顏色的碗盤筷子，會在不知不覺間吃下很多塑化劑和重金屬。

腎衰竭｜腎功能下降5大徵兆

根據日媒《東洋経済》報道，腎臟科醫生高取優二曾表示，腎臟被稱為「沉默的器官」，即使受損亦很少有明顯的症狀，因此發現時病情往往已經較為嚴峻。他列出以下5種腎功能下降的徵兆，提醒市民一旦身體出現這些變化，有可能代表腎臟正在求救，最好及早求醫接受檢查，以掌握腎臟的健康狀況。

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腎病先兆丨7類高危群組人士

北京中醫藥大學東方學院腎病科主任蔡倩中醫師在社交平台「小紅書」發布短片，指腎病是一種常見的疾病，惟有5成病人早期發病可以毫無先兆，她指，大部分病人確診尿毒症時已經是晚期腎病，需要洗腎度日，呼籲大眾要留意身體轉變，如留意氣味。由於尿毒症患者身體無法代謝廢物，如尿素氮、血肌酐等，當中的氨氣會導致身體會飄出一種臭雞蛋味，且最明顯會在呼吸和排尿中聞到臭味。

她另指7類人屬於高危群組，需要多加留意：

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