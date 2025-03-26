  • 24°C
香港時間：2025326日 (三) 19:25

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

傷腎習慣｜女子食保健品5年竟患4期腎衰竭　腎功能提早25年惡化　醫生揭原因

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【保健品／糖尿病／腎衰竭／慢性腎衰竭／慢性病／長期病】身體健康的養生之道，離不開均衡飲食和恆常運動。近年坊間盛行食保健品補充營養，挑選相關保健品時需小心。台灣有醫生提醒，尤其是患有慢性腎病的人士要慎選上述產品，否則弄巧反拙。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜人工授孕門檻高？醫生拆解迷思+2關鍵增成功率

傷腎習慣｜1養生習慣極傷腎 腎功能急速惡化

台灣腎臟科醫生洪永祥在其個人Facebook專頁發文分享病例，指一名70歲婦人由女兒帶同一起來求醫，婦人本身確診糖尿病5年，但腎功能卻在5年間惡化變成慢性腎衰竭4期，並出現嚴重蛋白尿、疲勞、貧血等症狀。據臨床觀察和過往診斷，一般糖尿病患者大約會在確診後15年左右，才開始出現腎功能衰退的情況，如症狀再惡化會演變成尿毒症，過程通常需要25至30年。由此可見，婦人的病情並不尋常，一定有其他因素導致病情加重。

經過問診，隨行女兒透露母親認為服用西藥會傷腎，並因此沒有按時服藥。相反，她卻對市面上的保健品非常有信心，甚至同時服用多達10幾款營養補充產品。女兒曾勸她不要自行亂吃，但母親仍堅持每日服用。洪永祥指出，市面上營養補充品五花八門，部分產品標籤甚至標示內含多達50-60種成分，當中包括不少食物添加劑，大部分是高磷和高鉀的保健產品，對於飲食上必須限制攝取磷、鉀、蛋白質的腎病患者來說，反而補身變傷腎。

傷腎習慣｜腎病患者服用保健品3大建議

他強調，患有腎病的人士若想服用保健品強身健體，遵從以下3大建議：

  • 避免成分複雜的保健品
  • 任何新藥物或保健品使用3個月後需監測腎功能
  • 天然食物優於加工保健食品

腎臟健康｜8種護腎藥物

坊間有專門針對慢性腎衰竭病人的產品，如低磷鉀奶粉（俗稱「腎友牛奶」）、腎性益生菌等，切勿跟隨一般人服用常見保健品，如綜合維他命、高蛋白粉等；中草藥、濃縮雞精屬高磷鉀，亦不建議長期使用。如病人有需要額外服用保健品或藥物，他建議以下8種護腎藥物：

1. 維他命B群與葉酸：降低同半胱胺酸，減緩腎病惡化。

2. 促循環藥物（如配妥西菲林）：改善腎絲球微循環，抗發炎、抗纖維化。

3. 血管張力素抑制劑（如得安穩）：減少蛋白尿，保護腎功能，但需注意高血鉀。

4. 活性維他命D3：缺乏會加速腎病惡化，但需監測血鈣、血磷。

5. SGLT2抑制劑（排糖藥）：如福適佳、恩排糖，可降血糖並保護腎臟，但可能初期短暫影響腎功能。

6. 酮酸胺基酸（如吉多立錠）：補充限蛋白飲食的營養，降低尿素氮。

7. 活性碳：減少尿毒症毒素，但價格昂貴（月費約1.4萬元）。

8. 紅血球生成素：改善腎性貧血，延緩腎衰竭。

腎臟健康｜忌食5類常見藥物

此外，腎病患者避免服用以下5類常見藥物：

1. 非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）

  • 如布洛芬、希樂葆，會抑制腎臟血流，增加急性腎衰竭風險。
  • 長期使用風險高3倍，腎病患者應避免。

2. 抗生素

  • 如盤尼西林、磺胺類、喹諾酮類，可能引發間質性腎炎。

3. 利尿劑

  • 不當使用（如減重濫用）會導致脫水、電解質失衡，但對水腫、心衰竭患者是必要藥物。

4. 胃藥（PPI類）

  • 氫離子幫浦阻斷劑（如奧美拉唑）可能增加腎損傷風險5-6%。

5. 體質相關藥物

  • 某些藥物可能因個人體質引發過敏或腎功能惡化，需密切監測。

腎臟健康｜腎病人士4大用藥建議

總括而言，洪永祥亦澄清一些腎病患者常見的用藥迷思，指出一般醫生處方的藥物能夠護腎，並非坊間流傳指長期服藥會傷腎；他重申，一般保健品對於健康成年人無害助養生，但由於裡面成分複雜，對於腎病患者來說可能加速腎衰竭，得不償失。他提出4大用藥建議，供病人參考，要維持腎臟健康不外乎控制血糖、血壓、蛋白尿，亦忌亂食中成藥等保健品：

  • 慢性腎病患者應避免傷腎藥物（如NSAIDs、不當利尿劑）
  • 規律使用護腎藥物（如血管張力素抑制劑、活性維生素D3）
  • 保健品需謹慎選擇，以腎病專用為優先
  • 定期追蹤腎功能，發現異常立即停用可疑藥物或保健品

傷腎習慣｜10大傷腎惡習

此外，洪永祥曾在其Youtube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

點擊圖片放大
+10
+9

第1名：水喝太少

身體不夠水分會直接影響腎絲球的過濾率，故盡量不要等到口渴才喝水，每天應該喝足體重3%至4%的水。

第2名：高油鹽糖飲食

有糖尿病、高血壓或痛風是導致腎功能退化的主要原因之一，故此減少外食次數和減少用過多醬料調味，可改用天然的蔥、薑、蒜、辣椒、香料等，多攝取天然的膳食纖維。

第3名：吸煙和空氣污染

這兩種物質不但傷害人體肺部，長期接觸會傷害人體血管和代謝。故此，吸煙人士應盡快戒煙，以保護腎功能。當空氣污染嚴重時，務必把窗戶關緊，避免外出活動。

第4名：高壓和捱夜

壓力和睡眠不足會造成免疫系統失調，更會導致血壓和血糖失控，是造成腎功能惡化很重要的因素。故此，他建議晚上11時前入睡為佳，並善用運動和冥想紓壓。

第5名：濫用抗生素和成藥

現在很容易能夠在藥房自行購買抗生素、感冒藥、消炎藥等成藥，造成藥物濫用。若多年食用止痛藥會造成慢性腎臟損傷。若需要服用成藥超過3天，最好遵從醫生的指引。

第6名：飲料零嘴加工食品

台灣受夜市文化影響，不少年輕人多喝手搖飲料和吃加工食品，少喝水或吃原型食物，或會增加腎臟負擔。

第7名：憋尿

醫生指，女士們在外上廁所不太方便，擔心公廁衛生養成憋尿習慣。他指出，憋尿輕則重複的泌尿道感染，嚴重可導致痛風、腎結石等，久而久之加速腎功能衰退，尿頻或漏尿等情況發生。

第8名：久坐不動

有研究發現，一天坐超過6小時，每增加一小時等同吸兩支煙的傷害，簡介造成壽命減短。故此，他建議打工仔如情況許可，盡量站著工作，或每30分鐘就站起來活動一下；下班後亦不要一直躺在沙發上。

第9名：錯誤的進補與保健品

洪醫生指，從他臨床經驗觀察所得，長期食用不合適的營養保健品或錯誤進補會造成腎衰竭。他建議，若需要長期服食一種營養補充品超過3個月，宜先諮詢腎臟科醫生，且定期追蹤腎功能。

第10名：使用錯誤的飲食飲水容器

使用品質不佳的微波場合和鮮豔顏色的碗盤筷子，會在不知不覺間吃下很多塑化劑和重金屬。

腎衰竭｜腎功能下降5大徵兆

根據日媒《東洋経済》報道，腎臟科醫生高取優二曾表示，腎臟被稱為「沉默的器官」，即使受損亦很少有明顯的症狀，因此發現時病情往往已經較為嚴峻。他列出以下5種腎功能下降的徵兆，提醒市民一旦身體出現這些變化，有可能代表腎臟正在求救，最好及早求醫接受檢查，以掌握腎臟的健康狀況。

點擊圖片放大
+5
+4

腎病先兆丨7類高危群組人士

北京中醫藥大學東方學院腎病科主任蔡倩中醫師在社交平台「小紅書」發布短片，指腎病是一種常見的疾病，惟有5成病人早期發病可以毫無先兆，她指，大部分病人確診尿毒症時已經是晚期腎病，需要洗腎度日，呼籲大眾要留意身體轉變，如留意氣味。由於尿毒症患者身體無法代謝廢物，如尿素氮、血肌酐等，當中的氨氣會導致身體會飄出一種臭雞蛋味，且最明顯會在呼吸和排尿中聞到臭味。

她另指7類人屬於高危群組，需要多加留意：

點擊圖片放大
+8
+7

相關內容：

腎衰竭｜女子3期腎衰竭惡化常跌倒　醫生建議改吃1種魚3個月後成功逆轉

健康陷阱｜無糖汽水更健康？研究揭4大禍害　日飲1份量腎衰竭風險高3倍

孫明揚逝世｜前教育局長孫明揚逝世享年80歲　曾患腎衰竭多年一周洗腎4次【附8招預防慢性腎衰竭】

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

腎衰竭｜男子自製蔬菜汁竟排血便靠洗腎救命　醫生揭問題出在1種蔬菜：3類人忌食
18:53 2024/12/23
腎衰竭｜男子自製蔬菜汁竟排血便靠洗腎救命　醫生揭問題出在1種蔬菜：3類人忌食
腎衰竭｜男子食1種菜全身無力想嘔需終生洗腎　醫生揭「罪魁禍首」增結石風險
18:26 2024/12/17
腎衰竭｜男子食1種菜全身無力想嘔需終生洗腎　醫生揭「罪魁禍首」增結石風險
腎衰竭｜男子體檢正常 突腰劇痛尿頻揭患腎衰竭　醫生：每日3餐吃「1食物」惹禍
10:18 2025/01/01
腎衰竭｜男子體檢正常 突腰劇痛尿頻揭患腎衰竭　醫生：每日3餐吃「1食物」惹禍
腎衰竭｜57歲王喜驚揭患末期腎衰竭　12月曾入院一度被判終身洗腎近況曝光
18:23 2025/01/15
腎衰竭｜57歲王喜驚揭患末期腎衰竭　12月曾入院一度被判終身洗腎近況曝光
腎臟健康丨本港逾萬人末期腎衰竭　醫生揭4大傷腎壞習慣1種惡習打工仔極易中
18:06 2025/02/25
腎臟健康丨本港逾萬人末期腎衰竭　醫生揭4大傷腎壞習慣1種惡習打工仔極易中

你可能感興趣

腎衰竭｜男子自製蔬菜汁竟排血便靠洗腎救命　醫生揭問題出在1種蔬菜：3類人忌食
18:53 2024/12/23
腎衰竭｜男子自製蔬菜汁竟排血便靠洗腎救命　醫生揭問題出在1種蔬菜：3類人忌食
腎衰竭｜男子食1種菜全身無力想嘔需終生洗腎　醫生揭「罪魁禍首」增結石風險
18:26 2024/12/17
腎衰竭｜男子食1種菜全身無力想嘔需終生洗腎　醫生揭「罪魁禍首」增結石風險
腎衰竭｜男子體檢正常 突腰劇痛尿頻揭患腎衰竭　醫生：每日3餐吃「1食物」惹禍
10:18 2025/01/01
腎衰竭｜男子體檢正常 突腰劇痛尿頻揭患腎衰竭　醫生：每日3餐吃「1食物」惹禍
健康問題 健康養生 腎衰竭 長期病 糖尿病

最高瀏覽

食物中毒｜男子用隔夜飯煮炒飯器官衰竭入ICU　4類食物不宜放過夜
食物中毒｜男子用隔夜飯煮炒飯器官衰竭入ICU　4類食物不宜放過夜
半山家教｜到半山過億獨立屋家庭做家教　港女細數家庭3大問題： 再高offer我都唔會教
半山家教｜到半山過億獨立屋家庭做家教　港女細數家庭3大問題： 再高offer我都唔會教
香港小姐︱朱晨麗大方回應樣貌「不斷進化」批評　初出道被封「翻版陳法拉」令本尊不滿
香港小姐︱朱晨麗大方回應樣貌「不斷進化」批評　初出道被封「翻版陳法拉」令本尊不滿
罕見病｜李子雄兒子患妥瑞症　媽媽心疼哽咽：完全不受控制抽動
罕見病｜李子雄兒子患妥瑞症　媽媽心疼哽咽：完全不受控制抽動
公院收費改革｜急症室明年起加價至$400住院$300　公立醫院新收費一覽【 附急症室輪候時間】
公院收費改革｜急症室明年起加價至$400住院$300　公立醫院新收費一覽【 附急症室輪候時間】