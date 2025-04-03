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親子好去處｜亞洲首個XR共享空間葵涌開幕　佔地4300呎玩盡密室逃脫+烹飪+射擊遊戲【附優惠詳情】

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 55 分鐘前

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熱門 DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

亞洲首個XR共享空間「EventFun Co-space」於今年1月開幕，當中包括沉浸式超大空間VR！（圖片由場地提供）

【Partyroom/復活節/親子活動/XR遊戲】復活節快到，家長們不妨約會多一兩個家庭，與小朋友們一起到Partyroom大玩XR遊戲，刺激好玩之餘，也能讓大家好好減壓放電！最近亞洲首個XR共享空間「EventFun Co-space」於葵涌開幕，佔地4,300呎的多樣化活動空間，其中提供9款人氣XR遊戲，玩家可體驗在虛擬現實中玩密室逃脫、體育競技等的樂趣。店舖還推出低至7折的開幕優惠，值得一試！

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9款人氣「XR遊戲」 虛擬現實玩密室逃脫

「EventFun Co-space」結合虛擬與現實技術，提供沉浸式「XR遊戲」體驗，包括虛擬現實（VR）、增強現實（AR）和混合現實（MR）三大元素。創辦人馮耀東（Tony）為電子遊戲達人，他於2018年開發XR遊戲和軟件，並於2019年研發出亞洲首創的「XR密室逃脫」！此外，他亦與團隊設計多款宣揚正向價值的XR遊戲。他表示：「每當見到大家投入玩我所設計的遊戲，我就有無比的滿足感！」

「XR遊戲」共有9款人氣互動遊戲可供選擇：

1. 沉浸式超大空間VR

探索8款精彩的VR遊戲，涵蓋守城合作、射擊、PVP、逃脫冒險及烹飪等多種玩法。這些遊戲規則簡單易懂，玩家佩戴VR眼罩，完全沉浸在數位環境中，即使是VR新手也能輕鬆上手。無論你喜歡輕鬆的遊玩體驗，還是渴望解謎和智力挑戰，這裡都能滿足你的需求，保證帶來無窮的樂趣。每個遊戲需時10-60分鐘，可參加人數為1-8人，適合各種聚會和休閒時光。

2. 閃避球MR

閃避球MR（Dodge ball MR）是新興電子運動，結合了VR和AR的特點，讓虛擬物體和現實世界物體能夠互動。玩家一方面要躲避對方的閃電球，另一方面要將閃電球投擲到對方，擊中則得分。此遊戲需時10-30分鐘，可參加人數為2-10人，考驗團體合作、意志和反應力，既刺激又好玩。

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3款AR親子遊戲 學習情緒管理／正向思維／關懷他人

有些小朋友常常機不離手玩電子遊戲，家長或感到苦惱，擔心子女沉迷在玩樂中卻學習不到技能，從而影響他們的成長。如果家長為小朋友舉辦聚會，想他們盡慶同時又可增加與人溝通和學習的機會，不妨與他們玩一些既富教育意義，又刺激的團隊AR遊戲！

「EventFun Co-space」從兒童心理角度，提供多樣化的AR探索教育遊戲，包括「情緒精靈AR」、「守護天使AR」和「暗殺⽅程式AR」，將虛擬物體疊加在現實世界中，透過專用設備操作。這些遊戲涵蓋自我實現、尊重需求、情緒關懷、正向思維、了解自我等主題，有助小朋友在遊戲互動中學習與成長。每個遊戲需時10-30分鐘，可參加人數為10-30人。

「EventFun Co-space」收費詳情

  • 1小時大空間XR遊戲
    開幕優惠 $300／位 （原價$350／位）
    遊玩時間：60分鐘
    於9款XR遊戲（8款沉浸式超大空間VR、閃避球MR）中，自選1-3隻遊戲
     
  • 3小時 私人派對（包場） 
    開幕優惠 $2,100 （原價$3,000）
    3小時豪華派對空間
    使用區域：3000呎「XR活動區」、「餐飲區」，送免費使用「XR遊戲區」
    加時收費：每小時$700
     
  • 4小時 私人派對(包場) + 1小時大空間XR遊戲 套票
    開幕優惠 $3,200 （原價$4,200）
    3小時豪華派對空間+1小時大空間XR遊戲 (共4小時)
    使用區域：3000呎「XR活動區」、「餐飲區」， 送免費使用「XR遊戲區」
    1小時大空間XR遊戲包括8款沉浸式超大空間VR、閃避球MR
    加時收費：每小時$800

地址：葵涌嘉慶路5-9號嘉慶中心18樓全層（近葵芳站A出口）

WhatsApp預約：63536064

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