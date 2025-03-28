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危險行為｜大媽馬路截私家車疑碰瓷　懶理車主響喇叭手舞足蹈

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撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

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大媽馬路截私家車疑碰瓷，懶理車主響喇叭手舞足蹈。

於行人而言，車道路況復雜，切勿闖入馬路以免有生命危險！近日，有人在Facebook「交通及突發事故爆料」群組上傳影片，指荔枝角光昌街有大媽截下私家車疑似碰瓷，只見她直接在車前手舞足蹈，口中「念念有詞」……

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危險行為｜大媽馬路截私家車手舞足蹈疑碰瓷

樓主表示，事發於荔枝角光昌街新商業中心外，大約下午2時15分左右；據影片可見，1名身著紅色上衣及五分褲的大媽，拿著手袋，站在馬路中間1輛白色私家車車頭，私家車不斷響喇叭，相信是照常行駛而突然被大媽截下，欲提醒她避讓。

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惟大媽懶理喇叭聲，竟開始手舞足蹈，有節奏感地揮舞手腳，引來不少途人側目，她口中似乎還「念念有詞」，拍片者不斷向其喊道「碰瓷！」，但大媽並未理會；隨後大媽一邊「跳舞」一邊想馬路邊移動，私家車見狀及時通過，幸而事件並無人員受傷。

大媽在路邊並未停止「舞蹈」，拿著手袋繼續揮舞，對片主的碰瓷指控亦未作出反應；畫面中，行人路與馬路喲欄杆阻隔，相信此處並不允許行人橫過馬路。

危險行為｜網民猜測並非碰瓷

網民看過影片後，紛指大媽行為危險，亦有人猜測大媽可能並非碰瓷，「精神分裂？」、「唔係想碰瓷，似精神有問題」、「跳求雨舞？」、「佢應該唔係碰瓷，係精神有問題」、「佢哋好鍾意喺馬路跳，命都無」、「其實佢係唔係想攞過路錢？」、「非也，想搵食唔係咁」。

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